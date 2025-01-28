2024 yılı oyun dünyası için dolu dolu geçmişti. Aynı durum Xbox’ta da vardı. Şirket de bunun şerefine “Xbox Excellence Awards” ismini verdiği, Türkçeye Mükemmellik Ödülleri olarak aktarabileceğimiz yepyeni bir etkinlik başlattı. Artık her yıl paylaşılacak bu ödüllerde 4 kategori yer alacak ve o yılın Xbox için en başarılı oyunları gösterilecek.
4 kategori arasında mağazada en yüksek puanı alanlar, ilk 6 haftasında en uzun süre oynananlar, en çok günlük aktiviteye sahip oyunlar ve en çok satan oyunlar yer alıyor. Aşağıdan bu listelere ulaşabilirsiniz.
İşte Xbox’ta 2024’ün "en"leri
2024’te en çok satan Xbox oyunları
- 7 Days to Die
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Dragon’s Dogma 2
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- EA Sports Madden NFL 25
- Farming Simulator 25
2024’te mağazada en yüksek puanı alan Xbox oyunları
- Balatro
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Botany Manor
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Little Kitty, Big City
- Lollipop Chainsaw RePop
- Metaphor: ReFantazio
- Nobody Wants to Die
- Persona 3 Reload
- Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3
2024’te ilk 6 haftasında en çok süre harcanan Xbox oyunları
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma 2
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- F1 Manager 2024
- Farming Simulator 25
- Final Fantasy XIV: Dawntrail
- House Flipper 2
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantazio
2024’te günlük aktif kullanıcı sayısı en fazla olan oyunlar
- Apex Legends
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dead Island 2
- Diablo IV: Vessel of Hatred
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Fallout 4
- Fortnite
- Forza Horizon 5