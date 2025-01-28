Microsoft, Xbox'ta "Mükemmellik Ödülleri" ismini verdiği yepyeni bir etkinlik başlattı. Her yıl karşımıza çıkacak bu etkinlik, en çok satan oyundan en yüksek puanlısına kadar Xbox'ın "en"lerini bizlere gösteriyor. İşte 2024'te Xbox'ın en iyileri.

2024 yılı oyun dünyası için dolu dolu geçmişti. Aynı durum Xbox’ta da vardı. Şirket de bunun şerefine “Xbox Excellence Awards” ismini verdiği, Türkçeye Mükemmellik Ödülleri olarak aktarabileceğimiz yepyeni bir etkinlik başlattı. Artık her yıl paylaşılacak bu ödüllerde 4 kategori yer alacak ve o yılın Xbox için en başarılı oyunları gösterilecek.

4 kategori arasında mağazada en yüksek puanı alanlar, ilk 6 haftasında en uzun süre oynananlar, en çok günlük aktiviteye sahip oyunlar ve en çok satan oyunlar yer alıyor. Aşağıdan bu listelere ulaşabilirsiniz.

İşte Xbox’ta 2024’ün "en"leri

2024’te en çok satan Xbox oyunları

7 Days to Die Avatar: Frontiers of Pandora Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Age: The Veilguard Dragon Ball: Sparking! Zero Dragon’s Dogma 2 EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 EA Sports Madden NFL 25 Farming Simulator 25

2024’te mağazada en yüksek puanı alan Xbox oyunları

Balatro Banishers: Ghosts of New Eden Botany Manor Like a Dragon: Infinite Wealth Little Kitty, Big City Lollipop Chainsaw RePop Metaphor: ReFantazio Nobody Wants to Die Persona 3 Reload Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3

2024’te ilk 6 haftasında en çok süre harcanan Xbox oyunları

Dragon Age: The Veilguard Dragon’s Dogma 2 EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 F1 Manager 2024 Farming Simulator 25 Final Fantasy XIV: Dawntrail House Flipper 2 Like a Dragon: Infinite Wealth Metaphor: ReFantazio

2024’te günlük aktif kullanıcı sayısı en fazla olan oyunlar