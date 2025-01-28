2024'te En Çok Satan ve En Çok Oynanan Xbox Oyunları Belli Oldu

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Microsoft, Xbox'ta "Mükemmellik Ödülleri" ismini verdiği yepyeni bir etkinlik başlattı. Her yıl karşımıza çıkacak bu etkinlik, en çok satan oyundan en yüksek puanlısına kadar Xbox'ın "en"lerini bizlere gösteriyor. İşte 2024'te Xbox'ın en iyileri.

2024 yılı oyun dünyası için dolu dolu geçmişti. Aynı durum Xbox’ta da vardı. Şirket de bunun şerefine “Xbox Excellence Awards” ismini verdiği, Türkçeye Mükemmellik Ödülleri olarak aktarabileceğimiz yepyeni bir etkinlik başlattı. Artık her yıl paylaşılacak bu ödüllerde 4 kategori yer alacak ve o yılın Xbox için en başarılı oyunları gösterilecek.

4 kategori arasında mağazada en yüksek puanı alanlar, ilk 6 haftasında en uzun süre oynananlar, en çok günlük aktiviteye sahip oyunlar ve en çok satan oyunlar yer alıyor. Aşağıdan bu listelere ulaşabilirsiniz.

İşte Xbox’ta 2024’ün "en"leri

2024’te en çok satan Xbox oyunları

  1. 7 Days to Die
  2. Avatar: Frontiers of Pandora
  3. Call of Duty: Black Ops 6
  4. Dragon Age: The Veilguard
  5. Dragon Ball: Sparking! Zero
  6. Dragon’s Dogma 2
  7. EA Sports College Football 25
  8. EA Sports FC 25
  9. EA Sports Madden NFL 25
  10. Farming Simulator 25

2024’te mağazada en yüksek puanı alan Xbox oyunları

  1. Balatro
  2. Banishers: Ghosts of New Eden
  3. Botany Manor
  4. Like a Dragon: Infinite Wealth
  5. Little Kitty, Big City
  6. Lollipop Chainsaw RePop
  7. Metaphor: ReFantazio
  8. Nobody Wants to Die
  9. Persona 3 Reload
  10. Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3

2024’te ilk 6 haftasında en çok süre harcanan Xbox oyunları

  1. Dragon Age: The Veilguard
  2. Dragon’s Dogma 2
  3. EA Sports College Football 25
  4. EA Sports FC 25
  5. F1 Manager 2024
  6. Farming Simulator 25
  7. Final Fantasy XIV: Dawntrail
  8. House Flipper 2
  9. Like a Dragon: Infinite Wealth
  10. Metaphor: ReFantazio

2024’te günlük aktif kullanıcı sayısı en fazla olan oyunlar

  1. Apex Legends
  2. Call of Duty: Black Ops 6
  3. Dead Island 2
  4. Diablo IV: Vessel of Hatred
  5. EA Sports College Football 25
  6. EA Sports FC 25
  7. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  8. Fallout 4
  9. Fortnite
  10. Forza Horizon 5
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Kaynak : https://news.xbox.com/en-us/2025/01/24/xbox-excellence-awards/
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