Skoda, geçtiğimiz aylarda yenilediği Octavia modelini resmen Türkiye'de satışa sundu. Gelin 8 farklı versiyonla ülkemize gelen aracın tüm detaylarına birlikte göz atalım.

Skoda, hem Türkiye hem de dünyada en çok tercih edilen modellerinden olan Octavia’yı geçtiğimiz şubat ayında yenilemişti. Makyajlanan Octavia, birçok yenilenmiş özellikle birlikte sedan ve combi versiyonlarına sahipti.

Şimdi ise aracı ülkemizde bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 2024 Skoda Octavia, Türkiye’de resmen satışa sunuldu. Gelin yeni otomobilin fiyatına ve özelliklerine birlikte bakalım.

2024 Skoda Octavia fiyatları

Versiyon Fiyat Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.719.900 TL Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG 1.829.900 TL Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.929.000 TL Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.169.900 TL Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.169.900 TL RS 2.0 TSI 265 PS DSG 3.499.900 TL Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.244.900 TL Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 3.574.900 TL

2024 Skoda Octavia neler sunuyor?

2024 Skoda Octavia’nın tasarımında çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Herkesin akıllarına kazınan görünüm yeni modelde de var. Sedan ve combi gövde tipleriyle gelen model, ülkemizde Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere 5 donanım seçeneğiyle sunuluyor. Elite başlangıç seviye olarak, yüksek performans vadeden RS ise en pahalı versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

En ucuz versiyon olan Elite’den bahsedecek olursak araçta 16 inçlik Aero hafif alaşım jantları görüyoruz. Bunlar dışında LED arka farlar, LED ön far grubu ve krom çerçeveli ön ızgara karşımıza çıkıyor.

Yeni Octavia’da 115 ve 150 beygir gücüne sahip daha fazla verimlilik sağlayan yarı hibrit 1,5 TSI motorlar görüyoruz. Bunlara ek olarak 265 PS güce ve 370 nm tork değerine sahip 2.0 TSI motor seçenekleri de RS versiyonlarında mevcut. Bu modelin 0’dan 100 km’ye 6,4 saniyede çıktığı belirtilmiş. 7 ileri otomatik DSG şanzımanı da unutmayalım.

İç mekâna baktığımızda yine Skoda modellerinden aşina olduğumuz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Burada 10,25 inçlik multimedya ekranı ve yine 10,25 inçlik dijital gösterge paneli var. 8 adet hoparlör, park sensörü, anahtarsız çalıştırma, deri direksiyon simidi dikkat çeken diğer özelliklerinden. Burada bahsettiğimiz özelliklerin başlangıç seviye donanım Elite’ten olduğunu belirtelim. Tüm versiyonların detaylarını görmek için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.