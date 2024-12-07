2024 yılını geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. Peki 2024 yılında Türkiye’de en çok okunan kitaplar hangileri hiç merak ettiniz mi?

2024 yılında hem dünyada hem de Türkiye’de satış rekorları kıran kitaplar oldu. ''Hangi tür kitaplar daha çok okunuyor?'' diye merak ediyorsanız özellikle polisiye romanlardan kişisel gelişim kitaplarına birçok türde eser raflarda yerini aldığını söyleyebiliriz.

2024'ün en çok okunan kitaplarını hala okumadıysanız sizi içeriğimize alalım. İşte 2024’ün en çok satan kitapları!

''Listede yalnızca 2024 yılında çıkan ürünler değil, 2024 boyunca en çok tercih edilen tüm ürünlere yer verilmiştir.''

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı- Ahmet Ümit

Ahmet Ümit’in Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı adlı eseri, Türk polisiye türünün sevilen karakteri Başkomiser Nevzat'ın başrolde olduğu bir roman. Kitap, Başkomiser Nevzat ve ekibinin karmaşık bir cinayeti çözmek için İstanbul’da verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Romanın merkezinde, İstanbul’un farklı sosyo-ekonomik yapılarındaki insanları ve onların hayatlarındaki karanlık noktaları inceleyen bir cinayet soruşturması yer alıyor. Cinayetin ardındaki sırlar yavaşça ortaya çıkarken, Nevzat ve ekibi hem kişisel ilişkiler hem de şehir hayatının karmaşıklıkları ile baş etmek zorunda kalıyorlar. Ahmet Ümit, bu eserde polisiye olay örgüsünün yanı sıra, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna da yer vererek şehri adeta bir karakter gibi kullanıyor diyebiliriz.

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İntermezzo- Sally Rooney

İntermezzo kitabında, 30'lu yaşlarındaki beyaz yakalı avukat Peter’ın gençlik aşkı Sylvia’yı sevmesi ancak sağlık nedenleriyle onunla birlikte olamaması ele alınıyor. Kardeşi Ivan ise 22 yaşında olup sosyal becerilerde eksiklik yaşıyor, uyumsuz biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel bir satranç oyuncusu olan Ivan, satranç için gittiği bir şehirde geçmişin izlerini geride bırakmaya çalışan Margaret ile tanışıyor ve hayatları birbirine karışıyor.

Birbirine zıt karakterlere sahip olan bu iki erkek kardeş, arzu, çaresizlik ve olasılıklarla dolu yeni bir ara faslın eşiğinde gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını keşfetmeye başlıyor. İntermezzo, son yılların çok satan fenomen yazarı Sally Rooney’nin son başyapıtı olarak edebiyatseverleri etkisi altına alıyor.

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Hyunam-Dong Kitabevi- Hwang Bo-Reum

Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum'un yazdığı Hyunam-Dong Kitabevi, baş karakter olan Youngju’un bir kitabeviyle olan ilişkisi üzerinden ilerliyor. Bu kitabevi, sadece kitapların satıldığı bir yer olmanın ötesinde aynı zamanda karakterler arasında bağların kurulduğu, anıların canlandığı ve geçmişle yüzleşildiği bir mekân olarak önemli bir rol oynuyor.

Kitabevi, bir yandan eski anıları ve kaybedilen zamanları hatırlatırken diğer yandan da umut ve yeni başlangıçlar için bir sembol haline geliyor. Yazar, kitabevinin atmosferi aracılığıyla okuyuculara sıcak ve dokunaklı bir hikâye sunarken aynı zamanda kitapların insanları bir araya getiren gücünü de vurguluyor.

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Hayat İmkânsız- Matt Haig

“Bazen bize sihir gibi görünen şey, yaşamın henüz anlayamadığımız bir parçasıdır.”

Grace Winters hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni. Günlerini televizyon izleyip kitap okuyarak, beyninin körelmemesi için bulmaca çözerek geçiriyor. Bir zamanlar üstüne titrediği bahçesine bile ilgisini kaybetmiş. Yalnız, yapayalnız hissediyor.

Grace bir gün yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğreniyor. "Neden ben? Neden bu ev?" diye düşünüyor ve arkadaşının hayatına −ve ölümüne− dair cevapları İbiza'nın engebeli tepeleri ile altın kumsalları arasında bulmaya çalışıyor. Bu arayış sırasında Grace, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Haig bu kitapta, okurlara yaşamın zor anlarında bile umut bulabileceklerini, küçük şeylerde mutluluk keşfedebileceklerini ve her şeyin geçici olduğunu hatırlatıyor.

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Atomik Alışkanlıklar- James Clear

James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabı, küçük alışkanlıkların nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini anlatan bir kişisel gelişim rehberi adeta. Clear, kitabında alışkanlıkların gücünü ve etkisini açıklayarak davranışlarımızı ve rutinlerimizi nasıl olumlu yönde değiştirebileceğimizi gösteriyor. Kitap, dört aşamalı bir alışkanlık modeli sunar: ipucu, istek, tepki ve ödül.

Bu model üzerinden kötü alışkanlıkların nasıl kırılacağını ve iyi alışkanlıkların nasıl inşa edileceğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Pratik öneriler, bilimsel araştırmalar ve gerçek yaşam örnekleriyle desteklenen kitap, bireylerin küçük ama sürekli iyileştirmeler yaparak uzun vadede büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Atomik Alışkanlıklar, kişisel ve profesyonel yaşamda daha iyi sonuçlar elde etmek için etkili bir rehber niteliğinde.

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler- Behçet Yalın Özkara

Behçet Yalın Özkara’nın Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler kitabı, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ve başarısızlıkları nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlatıyor. Yazar, geleneksel başarı tanımlarını sorgularken, başarısızlığın aslında bir öğrenme süreci olduğunu vurguluyor. Gerçek hayattan örneklerle okuyuculara ilham veriyor ve düşmekten korkmadan hareket etmenin önemini gösteriyor. Kitap, başarıya giden yolun engeller ve hatalarla dolu olduğunu, ancak bu süreçten ders çıkararak ilerlemenin asıl başarıyı getirdiğini savunuyor.

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Yaşamak- Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir modern klasiğe dönüşen Yaşamak da listemizde yerini alıyor.

Aile servetini yiyip tükettiği gençlik günlerinde, uzun bir hayatın ona neler sunacağından habersizdir elbette Fugui. Yıllar sonra, yaşlı öküzüyle tarlasını sürerken tanıştığı bir yabancıya hayatından söz etmeye başladığında, şımarık bir gencin başına gelenlerden fazlasını sayıp dökecektir bu yüzden: Fugui, kendisiyle birlikte altı insanın hayatını, kaderin sürprizlerini, yaşamın acılarını ve sevinçlerini anlatır. Onun dilinden -daha doğru bir ifadeyle Yu Hua'nın kaleminden- dökülenler, insanlık durumlarına dair epik bir romana dönüşür böylece. Basit bir anlatım, güçlü bir anlatı doğurur: Sabanın toprakta bıraktığı izlere benzer kâğıt üzerinde satırlar. Yaşamın her şeyi kapsaması gibi, Yaşamak da hayatı olduğu gibi kucaklar. Doğumları ve ölümleri, mutsuzlukları ve umutlarıyla...

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Gece Yarısı Kütüphanesi- Matt Haig

“Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli?”

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

"Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var," dedi. "Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?"

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Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler- Matt Haig

“Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.”

Matt Haig, Rahatlama Kitabı'nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor.

Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak "olmanız beklenenleri" bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim- Serkan Karaismailoğlu/ Ali Karaismailoğlu

Kalk Bi Dopamin Demle yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım.

Eğer siz de beyninizin içinde bir karadelik varmış ve ara sıra her şeyi yutuyormuş gibi hissediyorsanız aramıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza göre dopaminimizi güzelce demleyip sohbetimize başlayabiliriz.

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Zengin Baba Yoksul Baba- Robert T. Kiyosaki

Zengin Baba Yoksul Baba, Robert T. Kiyosaki'nin finansal okuryazarlık üzerine yazdığı bir rehber. Kitap, Kiyosaki'nin "yoksul babası" (biyolojik babası) ve "zengin babası" (mentoru) arasındaki farklı para anlayışlarını karşılaştırıyor. Yoksul baba, geleneksel eğitim ve maaşlı işler üzerine odaklanırken; zengin baba, girişimcilik, yatırımlar ve pasif gelir oluşturma konularını öğretiyor. Kitap, finansal özgürlük için varlık yaratmanın ve para yönetiminin önemini vurguluyor.

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Başarıya Götüren Aile- Doğan Cüceloğlu

"Sorumluluğun bilincinde olmak, bilgiye götürür". "Gerçek özgürlüğün kaynağını, elinden gelenin en iyisini yapma gayreti ve yaparken coşkulu olma bilinci oluşturur".

Başarıya Götüren Aile, aile içindeki iletişimin ve değerlerin bireyin başarısındaki rolünü ele aldığı bir kitap. Cüceloğlu, ailelerin çocuklarına sevgi, güven ve sorumluluk bilinci aşılamasının, onların hayatta güçlü bireyler olmasını sağladığını vurguluyor. Kitap, sağlıklı iletişim kurmanın, empati geliştirmenin ve aile içi bağları güçlendirmenin başarıya olan etkilerini anlatıyor da diyebiliriz.

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Normal İnsanlar- Sally Rooney

The New York Times’ın çok satan kitaplarından olan Normal İnsanlar, İrlanda’da aynı küçük kasabada büyüyen ve üniversite hayatı boyunca karmaşık bir ilişki yaşayan Marianne ve Connell’ın hikayesini konu ediniyor. Marianne, zengin ancak toplumdan izole bir genç kız olarak tanınıyor, Connell ise popüler ve mütevazı bir ailenin oğlu olarak öne çıkıyor.

Lisede aralarındaki sosyal statü farkı nedeniyle gizli bir ilişki yaşıyorlar, ancak üniversiteye başladıklarında roller değişiyor ve Marianne sosyal açıdan daha güçlü bir konuma geliyor. Roman, iki karakterin aşk, dostluk, kimlik arayışı ve kendini kabul etme süreçlerini işlerken modern ilişkilerin karmaşıklığını ve insan doğasındaki derin duygusal çelişkileri keşfediyor.

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Kızıl Karma- Jean Christophe Grange

Kızıl Karma, Fransa'da bir dizi esrarengiz cinayeti araştıran dedektif Niémans ve yardımcısı Ivana'nın etrafında şekilleniyor. Cinayetler, kurbanların ritüelistik bir şekilde öldürülmesiyle dikkat çekiyor ve izler, uzak bir manastırda yaşayan gizemli bir tarikatı işaret ediyor. İnanç, mistisizm ve insan doğasının karanlık yönleri arasında geçen roman, Grangé’nin ustaca kaleme aldığı gerilim dolu bir atmosfer sunuyor. Okuyucuyu hem psikolojik hem de fiziksel bir maceraya sürükleyen bu eser, sırlarla dolu finaliyle hafızalara kazınıyor.

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