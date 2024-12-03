Kasım ayı boyunca birçok kategoride indirimler devam etti. Bu süreçte en çok ilgi gören kategorilerden biri ise kitaplar oldu. Biz de sizler için Kasım ayında okuyucuların sepetine en çok eklediği kitapları listeledik.

Kasım ayında psikoloji kitaplarından polisiye romanlara birçok farklı türde kitaplar okuyucuların sepetlerinde yerlerini aldı. Eğer siz de en çok satan kitapların neler olduğunu merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

Ayrıca henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilir, indirimlerden yararlanabilirsiniz. İşte Kasım ayının en çok satan kitapları!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler- Behçet Yalın Özkara

Behçet Yalın Özkara’nın Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler kitabı, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ve başarısızlıkları nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlatıyor. Yazar, geleneksel başarı tanımlarını sorgularken, başarısızlığın aslında bir öğrenme süreci olduğunu vurguluyor. Gerçek hayattan örneklerle okuyuculara ilham veriyor ve düşmekten korkmadan hareket etmenin önemini gösteriyor. Kitap, başarıya giden yolun engeller ve hatalarla dolu olduğunu, ancak bu süreçten ders çıkararak ilerlemenin asıl başarıyı getirdiğini savunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kendime Düşünceler- Marcus Aurelius

Batı felsefesinin tek filozof-imparatoru Marcus Aurelius, günümüzde hem politikacı hem de düşünür kimliğiyle adından söz ettiren Roma hükümdarlarından biri. Savaşlarla geçen yaşamı boyunca hayranlıkla felsefe metinleri okumuş, Germen kavimleriyle savaştığı sırada cephede yazdığı Kendime Düşünceler’le dünya felsefe tarihine önemi yadsınamaz bir eser kazandırmış.

Aurelius bu ölümsüz metinde kendinden önceki Roma hükümdarlarının ve kendisinin yönetim şekillerini sorguluyor; kocaman bir kente benzettiği evreni, insanı merkezine alarak irdeliyor. Aurelius için yaşamdaki her bir ayrıntı bütünün iyiliğine hizmet eder; bu yüzden akıl yürütme kabiliyetini kullanarak doğayı, evreni ve kendisini araştırmaya mecburdur insan.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gece Yarısı Kütüphanesi- Matt Haig

“Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli?”

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

"Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var," dedi. "Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?"

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı- Ahmet Ümit

Ahmet Ümit’in Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı adlı eseri, Türk polisiye türünün sevilen karakteri Başkomiser Nevzat'ın başrolde olduğu bir roman. Kitap, Başkomiser Nevzat ve ekibinin karmaşık bir cinayeti çözmek için İstanbul’da verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Romanın merkezinde, İstanbul’un farklı sosyo-ekonomik yapılarındaki insanları ve onların hayatlarındaki karanlık noktaları inceleyen bir cinayet soruşturması yer alıyor. Cinayetin ardındaki sırlar yavaşça ortaya çıkarken, Nevzat ve ekibi hem kişisel ilişkiler hem de şehir hayatının karmaşıklıkları ile baş etmek zorunda kalıyorlar. Ahmet Ümit, bu eserde polisiye olay örgüsünün yanı sıra, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna da yer vererek şehri adeta bir karakter gibi kullanıyor diyebiliriz.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Labirent- Batı ve Hasımları- Amin Maalouf

Amin Maalouf Labirent’te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor: Meiji döneminde büyük bir modernleşme ivmesi kazanarak Asya'nın yükselen gücü olan Japonya; uzun yıllar Batılı uluslar için tehdit oluşturmuş Rusya; 21. yüzyılda ekonomik üstünlüğünü ilan eden Çin ve gezegenin hala kültürel, teknik ve ekonomik anlamda süper gücü sayılan Amerika Birleşik Devletleri.

Yazar, Batı'nın yükselişi ile diğer medeniyetlerin gerilemesi arasındaki bağlantıları ele alarak, bu durumun dünyanın dengelerini nasıl etkilediğini sorguluyor da diyebiliriz. Labirent, Batı'nın kendi değerlerini diğer toplumlara dayatma eğilimini ve bu süreçte ortaya çıkan çatışmaları derinlemesine analiz ediyor. Maalouf, tarihsel olaylar, dini ve kültürel faktörler ışığında, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hayat İmkânsız- Matt Haig

“Bazen bize sihir gibi görünen şey, yaşamın henüz anlayamadığımız bir parçasıdır.”

Grace Winters hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni. Günlerini televizyon izleyip kitap okuyarak, beyninin körelmemesi için bulmaca çözerek geçiriyor. Bir zamanlar üstüne titrediği bahçesine bile ilgisini kaybetmiş. Yalnız, yapayalnız hissediyor.

Grace bir gün yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğreniyor. "Neden ben? Neden bu ev?" diye düşünüyor ve arkadaşının hayatına −ve ölümüne− dair cevapları İbiza'nın engebeli tepeleri ile altın kumsalları arasında bulmaya çalışıyor. Bu arayış sırasında Grace, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Haig bu kitapta, okurlara yaşamın zor anlarında bile umut bulabileceklerini, küçük şeylerde mutluluk keşfedebileceklerini ve her şeyin geçici olduğunu hatırlatıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İntermezzo- Sally Rooney

İntermezzo, son yılların çok satan fenomen yazarı Sally Rooney’nin son eseri. Kitapta 30'lu yaşlarındaki beyaz yakalı avukat Peter’ın gençlik aşkı Sylvia’yı sevmesi ancak sağlık nedenleriyle onunla birlikte olamaması ele alınıyor. Kardeşi Ivan ise 22 yaşında olup sosyal becerilerde eksiklik yaşıyor, uyumsuz biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel bir satranç oyuncusu olan Ivan, satranç için gittiği bir şehirde geçmişin izlerini geride bırakmaya çalışan Margaret ile tanışıyor ve hayatları birbirine karışıyor.

Birbirine zıt karakterlere sahip olan bu iki erkek kardeş, arzu, çaresizlik ve olasılıklarla dolu yeni bir ara faslın eşiğinde gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını keşfetmeye başlıyor. İntermezzo, Normal İnsanlar’ın yazarından başka bir kitap okumak isteyenlerin tercihi olabilir.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İnsanlığımı Yitirirken- Osamu Dazai

"Ben hala, ölmeyi bile becerememiş utanmaz, aptal bir hayaletten, yaşayan bir cesetten başka bir şey değildim."

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıra dışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkûm birinin acıklı hikâyesini anlatıyor.

Dazai'nin yaşamıyla çokça paralellik taşıyan romanda, kendini çocukluğundan beri bir başarısızlık abidesi olarak gören, aristokrat bir ailenin oğlu Oba Yozo hem evde hem de okulda büründüğü "soytarı" rolüyle var olmaya çalışıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Atomik Alışkanlıklar- James Clear

James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabı, küçük alışkanlıkların nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini anlatan bir kişisel gelişim rehberi adeta. Clear, kitabında alışkanlıkların gücünü ve etkisini açıklayarak davranışlarımızı ve rutinlerimizi nasıl olumlu yönde değiştirebileceğimizi gösteriyor. Kitap, dört aşamalı bir alışkanlık modeli sunar: ipucu, istek, tepki ve ödül.

Bu model üzerinden kötü alışkanlıkların nasıl kırılacağını ve iyi alışkanlıkların nasıl inşa edileceğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Pratik öneriler, bilimsel araştırmalar ve gerçek yaşam örnekleriyle desteklenen kitap, bireylerin küçük ama sürekli iyileştirmeler yaparak uzun vadede büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Atomik Alışkanlıklar, kişisel ve profesyonel yaşamda daha iyi sonuçlar elde etmek için etkili bir rehber niteliğinde.

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşamak- Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir modern klasiğe dönüşen Yaşamak da listemizde yerini alıyor.

Aile servetini yiyip tükettiği gençlik günlerinde, uzun bir hayatın ona neler sunacağından habersizdir elbette Fugui. Yıllar sonra, yaşlı öküzüyle tarlasını sürerken tanıştığı bir yabancıya hayatından söz etmeye başladığında, şımarık bir gencin başına gelenlerden fazlasını sayıp dökecektir bu yüzden: Fugui, kendisiyle birlikte altı insanın hayatını, kaderin sürprizlerini, yaşamın acılarını ve sevinçlerini anlatır. Onun dilinden -daha doğru bir ifadeyle Yu Hua'nın kaleminden- dökülenler, insanlık durumlarına dair epik bir romana dönüşür böylece. Basit bir anlatım, güçlü bir anlatı doğurur: Sabanın toprakta bıraktığı izlere benzer kâğıt üzerinde satırlar. Yaşamın her şeyi kapsaması gibi, Yaşamak da hayatı olduğu gibi kucaklar. Doğumları ve ölümleri, mutsuzlukları ve umutlarıyla...

Kullanıcı yorumu:

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: