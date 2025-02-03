İkinci el otomobil piyasasında en güvenilir modeller açıklandı. Listede arıza oranı en düşük araçlar yer aldı.

Warranty Solutions Group (WSG), 2024 yılına ait ikinci el araç arıza verilerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Honda Jazz en düşük arıza oranıyla listenin zirvesine yerleşti.

Warranty Solutions Group (WSG), 2024 yılına ait ikinci el araç arıza verilerini paylaştı. Böylelikle ikinci el en güvenilir otomobil markası belli oldu. Araştırma, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında WSG tarafından karşılanan 5.000 araç onarım talebi üzerinden gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek adına, satış adedi 300’ün altında kalan modeller listeye dahil edilmedi.

En güvenilir ikinci el otomobil: Honda Jazz

Elde edilen verilere göre %2,60'lık arıza oranıyla Honda Jazz, en güvenilir ikinci el otomobil unvanını kazandı. En sık karşılaşılan üç arıza ise:

Marş motoru / solenoid değişimi: Ortalama 375 Dolar

Akü değişimi: Ortalama 352 Dolar

Klima kompresörü değişimi: Ortalama 866 Dolar

Listenin ikinci sırasında Toyota Yaris yer aldı. Yaris’in arıza oranı %2,94 olarak belirlendi. En sık yaşanan üç sorun ise:

Klima kompresörü değişimi: Ortalama 558 Dolar

Debriyaj merkezi silindiri değişimi: Ortalama 439 Dolar

Akü değişimi: Ortalama 522 Dolar

Üçüncü sırayı ise Volkswagen T-Roc aldı. T-Roc’un arıza oranı %3,05 olarak belirlendi. En yaygın üç arızası ise:

Ateşleme bobini değişimi: Ortalama 215 Dolar

Klima kondansatörü değişimi: Ortalama 461 Dolar

Su pompası değişimi: Ortalama 472 Dolar

En sık karşılaşılan üç arıza kategorisi ise şöyle sıralandı:

Klima kompresörü değişimi: Ortalama 661 Dolar

Marş motoru / solenoid değişimi: Ortalama 357 Dolar

Direksiyon kolonu mafsalları ve rulmanları değişimi: Ortalama 2.192 Dolar

WSG Operasyon Direktörü Martin Binnee, Toyota, Honda ve Volkswagen gibi markaların güvenilirlik konusunda öne çıktığını belirtti. Jazz, Yaris ve T-Roc gibi modellerin, düşük arıza oranlarıyla bu alanda dikkat çektiğini vurguladı. Binnee, Lexus, Subaru ve Hyundai gibi markaların da dayanıklılık ve kalite açısından güvenilir seçenekler sunduğunu ifade etti. Gelişmiş üretim teknolojileri ve ileri teşhis sistemlerinin, modern otomobillerin kullanım ömrünü önemli ölçüde uzattığını söyledi.

Binnee, elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte güvenilirliklerinin de önemli ölçüde arttığını belirtti. Ancak, özellikle eski model elektrikli araçları satın almayı düşünenlerin batarya sağlığını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Aynı zamanda ileri sürüş destek sistemleri (ADAS) ve gelişmiş multimedya özelliklerine sahip araçların zamanla teknik sorunlar yaşayabileceğini ifade etti. Bu tür sistemlerin onarım maliyetlerinin yüksek olabileceğine dikkat çeken Binnee, ikinci el araç alırken olası bakım giderlerinin de göz önünde bulundurulmasının önemine vurgu yaptı.