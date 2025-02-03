Avrupa genelindeki ve Türkiye'deki otomobillerin yaş ortalamaları belli oldu. Verilerde ortalamanın arttığı gözlemlendi.

Türkiye’deki otomobil satışları hız kesmeden devam ediyordu. Hatta geçen yılın toplam verilerinde bir satış rekoru kırıldığını görmüştük. Peki ülkemizdeki tüm otomobillerin yaş ortalaması ne kadar?

Gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık tarafından derlenen verilerle bu sorunun yanıtını ortaya çıkardı. Paylaşılan grafik, hem Avrupa genelindeki hem de Türkiye’deki otomobil parkı yaş ortalamasını gözler önüne serdi.

Türkiye’de otomobillerdeki yaş ortalaması 14,2

Verilere baktığımızda Avrupa genelindeki otomobil parkı yaş ortalamasının 12,5 olduğunu görebiliyoruz. İlk üç sırada ise 8 yaş ortalamasıyla Lüksemburg, 9,3 ile Avusturya ve 10,3 ile Almanya yer alıyor.

Türkiye ise sondan 3’üncü sırada. Öyle ki ülkemizdeki otomobillerdeki yaş ortalaması 14,2 seviyelerine kadar çıkmış. Son 2 sırada ise 15,4 ve 17,5 ortalamalarla Romanya ve Yunanistan var. Bu da son yıllarda ülkemizdeki ortalama yaşın artış gösterdiği anlamına geliyor. 2021'de yaş ortalaması 13 civarındaydı.