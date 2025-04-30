2025'in ilk çeyreğinde dünya genelinde 296,9 milyon akıllı telefon sevk edildi. Samsung ve Apple pazarın en büyük iki oyuncusu oldu.

2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı pek hareketli geçmedi. Geçen yılın aynı dönemine yakın bir tablo oluşurken, Samsung ve Apple arasındaki yarış bu çeyrekte de hız kesmedi.

Canalys’in yayımladığı verilere göre 2025'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 296,9 milyon akıllı telefon kullanıcılarla buluştu.

Samsung listenin başında yer aldı

Samsung, %20’lik payla listenin başında yer aldı. Apple ise %19 ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada %14’lük oranla Xiaomi bulunurken vivo ve OPPO %8’er payla sıralamayı takip etti. Diğer üreticilerin toplam sevkiyatı ise 94 milyon adedi buldu.

Bölgesel trendlere bakıldığında, Çin ve ABD’de talebin arttığı görüldü. Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu’da ise tüketicilerin telefon alımında daha temkinli davrandığı bildirildi. Afrika'da perakende faaliyetleri ve markaların varlık gösterme çabaları öne çıktı. Öte yandan vivo, gönderimlerini artırarak dikkat çekerken; OPPO’da düşüş gözlendi.

Yılın ilk çeyreğine dair bu veriler, pazarın genel olarak dengede kaldığını gösteriyor. Üreticiler ise gözünü ikinci çeyreğe çevirmiş durumda; yeni modeller ve azalan stoklarla birlikte pazarın biraz daha hareketlenmesi bekleniyor.