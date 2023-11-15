Toyota, dokuzuncu nesil Camry'yi tanıttı. Şirketin lüks sedan modeli, oldukça yakışıklı görünüyor ve etkileyici teknik özelliklerle dolu. 2025 model otomobil, önümüzdeki yıl satışa çıkacak.

Japon otomobil devi Toyota, ülkemizde de satışa sunduğu lüks sedan modeli Camry'yi yeniledi. Gerçekleştirdiği bir etkinlikte dokuzuncu nesil Camry'yi tanıtan Toyota, 2025 model olarak lanse ettiği otomobilini önümüzdeki aylar itibarıyla tüketicilerle buluşturacak.

2025 model Toyota Camry, geçmişte olduğu gibi yine çok yakışıklı. Bu bağlamda; aracın iri ızgarası, LED yapılı gündüz farları ile oldukça etkileyici görünüyor. Donanıma bağlı olarak düz veya bal peteği tampon tasarımlarıyla sportif bir hava kazanan otomobil, göreni birkaç kez baktıracak türden.

Karşınızda yeni Toyota Camry

Aracın ön kısmındaki sert görünüm, arka kısımda da karşımıza çıkıyor. Ayrıca çıkıntılı arka aydınlatmalar, gece karanlığında enfes görünecek gibi duruyor.

Toyota Camry'nin iç tasarımına baktığımızda ise ferah bir kabin ile karşılaşıyoruz. Baz modelde 7 inç tam dijital gösterge ekranı ile 8 inç bilgi eğlence ekranının bulunacağı otomobil, ekran boyutunu üst donanım seviyelerinde 12,3 inç seviyesine çıkarıyor. Dirsek dayama, elektronik park freni ve bardaklık gibi detayların bulunduğu orta konsolda eleştirebileceğimiz tek şey, muhtemelen vites topuzu. Dokuzuncu nesil Camry'de Toyota'nın eski vites topuzu kullanılıyor.

Toyota, sürüş güvenliği konusunda da hünerlerini sergilemiş durumda. Araçta Toyota Safety Sense 3.0 teknoloji paketi bulunuyor. Bu paket, araç ve yaya algılayan kaza öncesi uyarı sistemini, uyarlanabilir hız sabitleme sistemini, yol işareti takipçisini, şeritte kalma yardımcısını, kör nokta uyarı sistemini ve şerit değiştirme yardımcısını kapsıyor.

2025 model Toyota Camry, 2.5 litrelik dört silindirli bir motordan güç alacak. Hibrit yapıdaki bu motor, önden çekişli versiyonda 2, dört tekerden çekişli versiyonda ise 3 elektrik motoruna ev sahipliği yapacak. Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre önden çekişli versiyon 225, dört tekerden çekişli versiyon ise 232 beygir gücü üretecek. Her iki versiyonda da eCVT isimli tam otomatik şanzıman bulunacak.

LE, SE, XLE ve XSE şeklinde 4 donanım seçeneği ile satılacak Toyota Camry'nin fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Merak edenler için 2023 model Toyota Camry fiyatının 3.778.500 TL olduğunu belirtelim.