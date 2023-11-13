Dünyanın En Çok Elektrikli Otomobil Satan Şirketinin Türkiye Patronundan Şaşırtan Açıklama: Çinli Markaların %80'i Yok Olacak

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ALJ Türkiye CEO'su olan, aynı zamanda da BYD Türkiye, Toyota Türkiye ve Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin başkanlıklarını yürüten Ali Haydar Bozkurt'a göre Çinli üreticilerin büyük kısmı önümüzdeki 10 yılda kepenk kapatacak.

Türkiye'de son dönemde otomobil pazarı büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Elektrikli otomobillere olan talep artarken, özellikle Çin başta olmak üzere pek çok farklı ülkeden otomobil üreticileri de bu pazarda kendilerine yer bulmaya çalışıyor.

Japon Toyota, Lexus ve Çinli BYD'nin Türkiye distribütörlüğünü yapan ALJ Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Çinli firmalar ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Bozkurt: "Çinli markaların %80'i 10 yıl içinde yok olur"

ali haydar bozkurt

Bozkurt, yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye yeni giren ya da 2024 yılında girecek olan Çinli üreticilere değinerek, bu markaların pazardaki mevcut firmalardan müşteri çalmaya çalışacağını belirtti. Kendi beklentilerini de paylaşan Bozkurt, "Benim beklentim 5-10 yıl içinde şu anki Çinli markaların yüzde 80'i yok olup gidecek. Kalan yüzde 20'nin 15'i lokal pazarda yer alırken, 5'i ancak dünyaya açılacak. Bunların da 5-6 tanesi Avrupa'ya gelir. Bu sayıyı çok geçmez." ifadesini kullandı. 

Aslında bu durum Çinli üreticilerin tamamen piyasadan kaybolacağı anlamına gelmeyebilir. Otomobiller ilk üretilmeye başlandığında kendi otomobilini yapmaya çalışan işletmelerin sayısı oldukça fazlaydı. Zaman içerisinde rekabet bu firmaların büyük kısmını ortadan kaldırmıştı. Bozkurt'un açıklamaları da benzer bir sürece işaret ediyor olabilir. Ayrıca firmalar, yok olmak yerine birleşmeyi de tercih edebilir.

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Kaynak : https://twitter.com/eozpeynirci/status/1723948068419088671
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