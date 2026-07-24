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2026'nın İlk Yarısında Almanya'da Kaç Togg Satıldığı Açıklandı: Durum Kötü!

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2026'nın ilk 6 ayında Almanya'da kaç adet Togg otomobil satıldığı açıklandı. Verilere göre işler hiç istendiği gibi gitmiyor.

2026'nın İlk Yarısında Almanya'da Kaç Togg Satıldığı Açıklandı: Durum Kötü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başaran Togg, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yurt dışına da açılmış ve Almanya’da teslimatlara başlamıştı. T10X ve T10F modelleri de neredeyse 1 yıla yakın süredir ülkede satılıyordu.

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Ancak birkaç ay önce gelen haberlerde Togg’un Almanya’da istendiği performansı veremediği görülmüştü. Öyle ki 2026’nın ilk 4 ayında yalnızca 113 adet Togg otomobil satıldığı görülmüştü. Şimdi ise 2026’nın ilk yarısında, yani 6 aylık süreçte satılan araç sayısı açıklandı.

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2026'nın İlk Yarısında Almanya'da Kaç Togg Satıldığı Açıklandı: Durum Kötü!
tog

Yılın ilk yarısında 197 adet Togg satıldı

tog

Almanya’daki Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından paylaşılan resmî verilerde, hangi markanın ne kadar araç sattığı yer aldı. Bunlar arasında Togg da vardı. Verilere göre Togg, 2026’nın ilk 6 ayında toplamda sadece 197 adet sattı. Yani 200’e bile ulaşamadı. Mayıstan bu yana ise 2 ayda sadece 84 adet daha otomobil satıldığını görüyoruz. Üstelik bu sayıların hem T10X hem de T10F olmak üzere 2 modeli kapsadığını belirtmek gerekiyor.

Togg’un Almanya satışları istendiği gitmese de Türkiye’deki satışlar yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Öyle ki ülkemizde 2026’nın ilk 6 ayında toplamda 21.248 adet satılmıştı. İlk piyasaya sürüldüğü 2023 yılından bu yana ise 105 binin üzerinde satış yapıldı.

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Togg

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