Premium otomobil dünyasında konfor, kalite ve hibrit teknolojileriyle öne çıkan Lexus, Türkiye'deki model gamını farklı ihtiyaçlara hitap eden seçeneklerle genişletmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar da markayı yakından takip eden kullanıcılar için önemli bilgiler sunuyor.
Bu içerikte Lexus'un güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve satın alma sürecinde değerlendirebileceğiniz avantajları bulabilirsiniz. Eğer Lexus LBX, NX, RX, ES veya diğer modellerden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi size yol gösterebilir.
İçerikten Görseller
Lexus kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|LBX Hybrid
|3.150.000 TL
|2.790.000 TL
|RX Performans Hybrid
|12.525.000 TL
|9.780.000 TL
Lexus'un Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında en dikkat çekici fiyat avantajlarından biri LBX Hybrid modelinde sunuluyor. Modelin liste fiyatı 3 milyon 150 bin TL seviyesindeyken kampanya ile birlikte 2 milyon 790 bin TL'ye gerilemiş durumda. Böylece LBX Hybrid'de toplam 360 bin TL indirim uygulanıyor.
Markanın lüks SUV modellerinden RX Performans Hybrid'de ise çok daha yüksek bir fiyat avantajı dikkat çekiyor. Normalde 12 milyon 525 bin TL fiyat etiketine sahip olan model, kampanya kapsamında 9 milyon 780 bin TL'den satışa sunuluyor. Bu da RX Performans Hybrid için toplam 2 milyon 745 bin TL indirim anlamına geliyor.