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2026 Temmuz Nissan Kampanyalı Fiyatlar

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Temmuz 2026 itibarıyla Nissan'ın güncel fiyat listesi ve kampanyaları, SUV ve crossover segmentinde araç satın almayı planlayan kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Nissan modellerinin kampanyalı fiyatlarını, devam eden fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

2026 Temmuz Nissan Kampanyalı Fiyatlar
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye'de özellikle SUV ve crossover modelleriyle güçlü bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan, Temmuz 2026 döneminde güncellenen fiyat listesi ve kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Markanın farklı ihtiyaçlara hitap eden model seçenekleri, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol sürüşleri için çeşitli alternatifler sunuyor.

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Bu içerikte Nissan'ın güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Nissan Qashqai, X-Trail, Juke veya diğer Nissan modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.

İçerikten Görseller

2026 Temmuz Nissan Kampanyalı Fiyatlar
5

Nissan kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

5

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Nissan Qashqai 2.720.400 TL 2.199.000 TL
Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.508.200 TL 3.408.200 TL
Nissan Juke 2.229.400 TL 1.875.000 TL
Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL

Nissan'ın Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında en dikkat çekici fiyat avantajlarından biri Qashqai modelinde sunuluyor. Normalde 2 milyon 720 bin 400 TL fiyat etiketine sahip olan Nissan Qashqai, kampanya ile birlikte 2 milyon 199 bin TL'ye düşmüş durumda. Böylece modelde toplam 521 bin 400 TL indirim uygulanıyor.

Nissan'ın elektrik destekli teknolojisini kullanan Yeni Qashqai e-POWER modelinde ise daha sınırlı bir fiyat avantajı bulunuyor. Modelin fiyatı 3 milyon 508 bin 200 TL'den 3 milyon 408 bin 200 TL'ye gerileyerek 100 bin TL indirim almış durumda.

Juke da kampanyadan yararlanan araçlar arasında yer alıyor.

Liste fiyatı 2 milyon 229 bin 400 TL olan model, kampanya kapsamında 1 milyon 875 bin TL'den satışa sunuluyor. Bu da Nissan Juke için 354 bin 400 TL indirim anlamına geliyor.

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