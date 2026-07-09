Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Rapor: 2028'e Kadar Sektörde "Bütçe Dostu" Telefon Kalmayabilir

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni bir analist raporuna göre 2028'e kadar bütçe dostu dediğimiz fiyatta telefon üretimi gerçekleşmeyecek.

Rapor: 2028'e Kadar Sektörde "Bütçe Dostu" Telefon Kalmayabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ kaynaklı RAM krizi görünüşe göre yakın tarihte akıllı telefonları da ciddi anlamda etkileyecek.

Analistlerin uyarısına göre globalde 400 dolar altındaki bütçe dostu telefonları bulmak bu yıl ve önümüzdeki sene çok daha zor olacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Rapor: 2028'e Kadar Sektörde "Bütçe Dostu" Telefon Kalmayabilir
2
2

Bütçe dostu telefonlar neden bitiyor?

2

Yapay zekâ sistemleri inanılmaz derecede RAM açlığı çekiyor. Dünyadaki yapay zekâ altyapısı hızla büyürken, üretilen RAM'leri âdeta yutuyor. Bu durum küresel bir RAM kıtlığına yol açtı ve telefon üretim maliyetlerini uçurdu.

Araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre bütçe dostu telefonlardaki RAM maliyetleri son birkaç ayda neredeyse ikiye katlandı. Bir telefonun yarı maliyeti sadece RAM olunca, üreticiler de kara kara düşünmeye başladı.

Peki şimdi ne olacak?

2

Oppo, Xiaomi, vivo gibi fiyat-performans canavarı Çinli markalar maliyetleri kurtarmak için ya fiyat artıracak ya da ekran ve kamera kalitesinden kısacak. Bu da 400 dolar altı telefon pazarının bu yıl %22 oranında daralması demek.

İşin asıl trajikomik kısmı ise cebinde iPhone 17 Pro Max veya Samsung Galaxy S26 Ultra alacak parası olan "zenginleri" bu krizin hiç etkilememesi. Lüks telefon satışlarının artması beklenirken, olan yine tasarruf etmek isteyen tüketiciye olacak gibi görünüyor.

Uzmanlara göre bu RAM krizi en erken 2027 sonuna doğru çözülecek. O zamana kadar mevcut telefonlarımıza gözümüz gibi bakmakta fayda var.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com