Rapor: 2028'e Kadar Sektörde "Bütçe Dostu" Telefon Kalmayabilir

Yeni bir analist raporuna göre 2028'e kadar bütçe dostu dediğimiz fiyatta telefon üretimi gerçekleşmeyecek.

Yapay zekâ kaynaklı RAM krizi görünüşe göre yakın tarihte akıllı telefonları da ciddi anlamda etkileyecek.

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Analistlerin uyarısına göre globalde 400 dolar altındaki bütçe dostu telefonları bulmak bu yıl ve önümüzdeki sene çok daha zor olacak.

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Bütçe dostu telefonlar neden bitiyor?

Yapay zekâ sistemleri inanılmaz derecede RAM açlığı çekiyor. Dünyadaki yapay zekâ altyapısı hızla büyürken, üretilen RAM'leri âdeta yutuyor. Bu durum küresel bir RAM kıtlığına yol açtı ve telefon üretim maliyetlerini uçurdu.

Araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre bütçe dostu telefonlardaki RAM maliyetleri son birkaç ayda neredeyse ikiye katlandı. Bir telefonun yarı maliyeti sadece RAM olunca, üreticiler de kara kara düşünmeye başladı.

Peki şimdi ne olacak?

Oppo, Xiaomi, vivo gibi fiyat-performans canavarı Çinli markalar maliyetleri kurtarmak için ya fiyat artıracak ya da ekran ve kamera kalitesinden kısacak. Bu da 400 dolar altı telefon pazarının bu yıl %22 oranında daralması demek.

İşin asıl trajikomik kısmı ise cebinde iPhone 17 Pro Max veya Samsung Galaxy S26 Ultra alacak parası olan "zenginleri" bu krizin hiç etkilememesi. Lüks telefon satışlarının artması beklenirken, olan yine tasarruf etmek isteyen tüketiciye olacak gibi görünüyor.

Uzmanlara göre bu RAM krizi en erken 2027 sonuna doğru çözülecek. O zamana kadar mevcut telefonlarımıza gözümüz gibi bakmakta fayda var.