Bakan Fatih Dönmez'den Elektrik Motorlu Araç Yorumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Dönmez, 2030 yılında 1 milyondan fazla elektrik motorlu aracın yollarda olacağını söyleyerek o döneme kadar 1 milyon araca yetecek kadar şarj istasyonu kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Otomobil sektörü, son birkaç yıldır büyük bir değişimin içerisinde. Şirketler, araçlarının temel donanım özelliklerinde köklü değişimler yapmaya başladılar. İçten yanmalı motorlar, artık değersizleşiyor ve şirketler, yönlerini elektrik motorlu araçlara çeviriyorlar. Aslına bakacak olursak bu durum, keyfi bir uygulama değil. Çünkü küresel ısınma, ülkeleri de harekete geçirmeye başladı ve hükümetler, düşük emisyon değerini şart koşmaya başladılar.

Elektrik motorlu otomobiller, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Türkiye'ye araç getiren ya da üretimini Türkiye'de yapan otomobil üreticileri, tamamen elektrik motorlu ya da hibrit motor teknolojisine sahip olan araçları Türkiye pazarına sürmekten geri durmuyorlar. Vatandaşlar, şu an için tam olarak güvenemeseler de elektrik motorlu araçlara yavaş yavaş yönelmeye başlamış durumdalar.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili de elektrik motoruna sahip olan bir araç ve dolayısıyla sıfır emisyon değerine sahip. Yani bu aracın piyasaya sürülmesiyle birlikte Türkiye, günün şartlarını karşılayan özelliklere sahip bir otomobille tüketicilerin karşısına çıkmış olacak ve sektörün gerisinde kalmamış olacak.

Şimdiyse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi. Bakan'ın yaptığı açıklamaların bir bölümü de elektrik motorlu araçlarla ilgiliydi. 2030 yılı için ön görüsünü açıklayan Dönmez, 2030 yıllarında Türkiye yollarının, 1 milyonun üzerinde elektrik motorlu araca ev sahipliği yapacağını söyledi. Ancak Bakan'ın açıklamalarına göre Türkiye, sadece elektrik motorlu araçları önemsemiyor.

Elektrik motorlu otomobiller, şebeke elektriğine ya da özel şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuyorlar. Elektrik motorlu araçların yaygınlaşması için istasyonların büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, hedeflerinin 1 milyon adet elektrik motorlu araca yetecek kadar şarj istasyonu kurmak olduğunu söyledi. Görünen o ki Türkiye, ilerleyen dönemlerde benzin istasyonları gibi elektrik motorlu araçlara ait şarj istasyonlarına da sahip olacak.

TOGG yönetiminin kendileriyle ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Dönmez, bu çalışma kapsamında çeşitli planlamaların yapıldığını ve alt yapı çalışmalarının kısa bir süre içerisinde başlayacağını ifade etti. Şarj istasyonları için yapılacak çalışmaların çok detaylı olduğunu ifade eden Dönmez, farklı özelliklere sahip elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulacağını, bunun için doğru lokasyon planlamasının yapılması gerektiğini ifade etti.

Alt yapı çalışmalar çok önemli olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklamalarına göre 3 türde şarj istasyonu kurulacak. Bu istasyonlar; yavaş, orta ve hızlı şarj desteği sunacak. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre hızlı şarj istasyonları, elektrik motoruna sahip olan bir otomobili batarya kapasitesine göre 15 ile 20 dakika arasında şarj edebilecek. Ancak bu istasyonlar, şebekelere de ağır yük bindirecek ve işte bu yüzden de alt yapı çalışmalarının, büyük bir dikkatle yapılması gerekiyor.

Bakan Fatih Dönmez, elektrik motorlu araçlar için kurulacak şarj istasyonlarının Türkiye'nin her yerine yayılacağını söylüyor. Hatta bunun için akaryakıt istasyonlarıyla da görüştüklerini ifade eden Dönmez, akaryakıt istasyonlarında şarj cihazlarının en azından bazı bölgelerde zorunlu tutulabileceğinden bahsetti. Görünen o ki Türkiye, ilerleyen yıllarda büyük bir değişim geçirecek ve bu değişim, elektrik motorlu araçları tamamen hayatımıza entegre edecek.