[22-29 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 22-29 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 27 69.99$ - WARDOGS 24.99$ - Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) CONTROL Resonant 44.99$ - How to Fish 3.99$ - Diablo IV 49.99$ - The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50) The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 33.49$ (-%33) REMATCH 14.99$ 5.99$ (-%60) Graveyard Keeper 2 9.99$ - Rust 18.99$ - Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60) DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50) Squad 24.99$ 12.49$ (-%50)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.