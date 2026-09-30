Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[22-29 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı.

[22-29 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 22-29 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[22-29 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
1

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

1

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
WARDOGS 24.99$ -
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
CONTROL Resonant 44.99$ -
How to Fish 3.99$ -
Diablo IV 49.99$ -
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 33.49$ (-%33)
REMATCH 14.99$ 5.99$ (-%60)
Graveyard Keeper 2 9.99$ -
Rust 18.99$ -
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50)
Squad 24.99$ 12.49$ (-%50)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

K-Pop Yıldızı Lisa Temalı Sınırlı Üretim PS5 DualSense Kontrolcüsü Duyuruldu!

K-Pop Yıldızı Lisa Temalı Sınırlı Üretim PS5 DualSense Kontrolcüsü Duyuruldu!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com