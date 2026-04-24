[24-26 Nisan 2026] Toplam Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 24-26 Nisan 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 5 bin TL’yi aşan 4 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
MLB The Show 26 2.800 TL
Anno 117: Pax Romana 2.059 TL
The Survivalists 199 TL
Age of Mythology: Retold 599 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

