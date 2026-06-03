[26 Mayıs-2 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 26 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise 007 First Light bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|007 First Light
|39.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Path of Exile 2
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Paralives
|18.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Subnautica 2
|20.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|Squad
|24.99$
|-
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.