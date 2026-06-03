[26 Mayıs-2 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 26 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise 007 First Light bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim 007 First Light 39.99$ - Forza Horizon 6 48.99$ - Path of Exile 2 29.99$ 14.99$ (-%50) Paralives 18.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) EA SPORTS FC 26 69.99$ - Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) Subnautica 2 20.99$ - Black Desert 4.99$ - Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 11.99$ (-%70) Squad 24.99$ - The Quinfall 7.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Rust 18.99$ - Dead by Daylight 14.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.