[28 Temmuz-4 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeni piyasaya sürülen Mistfall Hunter bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Mistfall Hunter
|12.99$
|11.69$ (-%10)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|EA SPORTS FC 27
|69.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|24.49$ (-%30)
|Battlefield 6
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|MECCHA CHAMELEON
|3.99$
|-
|Anomaly President
|6.99$
|5.59$ (-%20)
|Marvel's Spider-Man 2
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Palworld
|14.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Marvel's Spider-Man Remastered
|59.99$
|23.99$ (-%60)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.