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[28 Temmuz-4 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[28 Temmuz-4 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeni piyasaya sürülen Mistfall Hunter bulunuyor.

İçerikten Görseller

[28 Temmuz-4 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

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Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Mistfall Hunter 12.99$ 11.69$ (-%10)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Baldur's Gate 3 34.99$ 24.49$ (-%30)
Battlefield 6 69.99$ 34.99$ (-%50)
MECCHA CHAMELEON 3.99$ -
Anomaly President 6.99$ 5.59$ (-%20)
Marvel's Spider-Man 2 59.99$ 40.19$ (-%33)
Palworld 14.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
Marvel's Spider-Man Remastered 59.99$ 23.99$ (-%60)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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