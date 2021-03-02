300 Yıllık Mektup Sanal Olarak Açılıp Okundu

Araştırmacılar, 17. yüzyıldan kalma bir mektubu fiziksel olarak açmadan x ışını ile tarayarak sanal olarak açtılar. 17. yüzyıldan bu yana açılmadan bekleyen mektubun 1697 tarihli olduğu keşfedildi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Rönesans Avrupa'sından kalma, daha önce hiç açılmamış bir mektubu, x ışınları ile tarayıp sanal olarak açarak okumayı başardı. Şu ana kadar bu tarz eski mektuplar kağıt kilidi keserek açılabiliyordu ancak bu yöntem, bir mektuba zarar vermiş oluyordu. Yeni yöntem ise mektuba tek bir çizik dahi atmadan okuyabilmeyi mümkün kılıyor.

Nature Communications'da yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, söz konusu mektubu “sanal olarak” açabilmek için Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki diş araştırma laboratuarlarında geliştirilen oldukça hassas bir X-ışını mikrotomografi tarayıcısını kullandılar. Bilim insanları, dış araştırmaları için geliştirilen tarayıcı ile 17. yüzyıldan kalma bir posta sandığındaki sahibine teslim edilmemiş bir mektubu taradılar.

Sanal olarak açılan mektup, günümüzden 324 yıl önce yazılmış

Araştırmacılar, son derece karmaşık bir şekilde katlanmış olan mektubu tıbbi CT tarayıcılarına benzer, ancak çok daha yoğun X-ışınları kullanan mikrotomografi tarayıcısı ile taradıktan sonra tarama görüntülerini sayfalarına ayırdı ve mektubu sanal olarak açıp yaklaşık 300 yıllık mektubu okunur hale getirdiler.

Yapılan taramalar sonucu aslında hiçbir zaman alıcısına ulaşamamış olan mektubun, 31 Temmuz 1697 tarihli olduğu ve Jacques Sennacques adlı bir adam tarafından, Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

Mektubun içeriği, o dönemin sosyolojik analizini yapacak tarihçiler için büyük önem taşırken; sanal mektup açma işleminde kullanılan algoritma da katlama tekniklerinin sınıflandırılması ve fiziksel kriptografinin tarihsel geçmişinin anlaşılması açısından araştırmacıları heyecanlandırmış durumda.