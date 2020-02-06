Antik Pompeii’nin Drenaj Tünelleri Hâlâ Mükemmel Çalışıyor

Antik şehir Pompeii’de süren bir çalışma sonucunda, şehrin kanal sisteminin aradan geçen yıllara rağmen hâlâ kullanılabilir olduğu ortaya çıktı. Yapıldığı dönemde üç aşamada inşa edilen kanalizasyon ağı, yalnızca tek güçlendirme çalışması geçirdi ancak yapı hâlâ ayakta. Uzmanlar bunun mühendislik harikası olduğu konusunda hemfikir.

Pompeii'nin eski kanalizasyon sistemi o kadar iyi durumda ki, yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmesine rağmen aktif hizmete geri dönse sistemin kusursuz şekilde çalışabilir olduğu, yapılan çalışmalar sonucu kanıtlandı. 450 metre uzunluğundaki kanalizasyon tünelinin Romalılar tarafından onarıldığı ve hâlâ mükemmel durumda olduğu bildirildi. Tünel aynı zamanda yağmur suyunun denize boşaltılmasına da yarıyor.

Vezüv Yanardağı’nın M.S. 79 yılında harekete geçip patlamasıyla aldığı tahribattan ötürü volkanik küllerin altına gömülen antik kent Pompeii’den geriye kalanlar, yine bir dizi araştırmaya konu oldu. Ünlü İtalyan kentinin en bilinen yapılarından birkaçının altında yer alan yaklaşık 450 metre uzunluğundaki bir tünelin, orijinal olarak Pompeii'nin merkezinden yokuş aşağı su tahliye etmek için inşa edildiği ortaya çıktı. Tünelin analizi, binlerce yıldır neredeyse hiç dokunulmamış olduğunu ve karmaşık sistemin hâlâ mükemmel durumda çalışabilecek halde olduğunu ortaya koydu.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre antik kentte kanalizasyon ağı her sokağın altından geçmiyor ancak neredeyse her alana ulaştığı söylenebilir. Pompeii’de yaşamın sürdüğü dönemlerde şehrin temiz kalmasına büyük katkısı olan tünellerin yapım aşamasının bir hayli zor ve karmaşık olduğu da raporlara eklenmiş durumda.

Kanallar mühendislik harikası olarak nitelendirildi

Araştırmalar hakkında konuşan arkeolog Massimo Osanna, “Kanalizasyona girişler bir süre için engellenmişti ancak bugün yağmur suyunun taşması konusunda sorun yaşadığımız için kanalları tekrar kullanmaya başlayacağız. Bunu yapabileceğimiz gerçeği o zamanki mükemmel mühendislik becerilerinin kanıtıdır” dedi.

Çalışmaların 2018 yılında bu yana sürdüğünü ve tünel ağının dikkatle değerlendirildiğini de ekleyelim. Bunun yanında tünellerin özellikle yağmur ve sel sularını şehrin içinden uzaklaştırıp denize taşımada etkili olduğu tahmin ediliyor. Yüzlerce yıldır çeşitli araştırmalara konu olan kentte süren çalışmaların ortaya çıkaracağı başka bilgiler merakla bekleniyor.