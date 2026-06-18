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2021-2024 Arası Sıfır Araç Alan 4 Milyon Kişiye İnceleme Başlatıldığı Haberi Yalanlandı

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Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 arası sıfır araç alan 4 milyon kişiye inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı.

2021-2024 Arası Sıfır Araç Alan 4 Milyon Kişiye İnceleme Başlatıldığı Haberi Yalanlandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde 2021-2024 arası sıfır otomobil alan 4 milyon civarı kullanıcıya inceleme başlatıldığı ve ek ödemeler gibi nedenler hakkında 15 gün için Vergi Denetim Kuruluna bilgileri iletmesi gerektiği iddia edilmişti. Yanıt vermeyenlere ceza kesileceği de aktarılmıştı.

Otomobil sahiplerini endişelendiren bu haber konuşulmaya devam ederken direkt olarak Vergi Denetim Kurulu tarafından bugün bir açıklama yapıldı. Kurulun resmî hesaplarından yaptığı açıklamada bu haber yalanlandı.

4 milyon kişiyi kapsayan genel inceleme başlatıldığı haberi yalanlandı

Kurul, yaptığı açıklamada 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen 4 milyon araç satışının tamamını ve bu dönemde sıfır araç alanları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Vatandaşların kuruldan olmayan doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesi önerildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

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"*Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız tarafından 2021-2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlerde olduğu gibi motorlu taşıt satışlarına ilişkin işlemleri de risk analizi temelli olarak izlemekte ve gerekli görülen hallerde denetim faaliyetleri yürütmektedir. Bu çalışmalar; mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, somut veriler, risk göstergeleri ve analiz sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen rutin ve hedefli denetim faaliyetleridir.

*Bu kapsamda, araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir. * Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir.

Başkanlığımızın amacı, vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getiren mükellefleri korumak, kayıt dışı işlemler nedeniyle haksız rekabet oluşmasını önlemek ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, kapsamı genişletilerek aktarılan veya eksik bilgi içeren haber ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını hukuka uygun, veri odaklı, ölçülü ve risk analizi esaslı bir yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir."

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