[5-12 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 5-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise Forza Horizon 6 bulunuyor.
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Subnautica 2
|20.99$
|-
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|007 First Light
|39.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Hearts of Iron IV
|34.99$
|-
|Mortal Kombat 1
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|Crimson Desert
|69.99$
|-
