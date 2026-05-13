[5-12 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 5-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise Forza Horizon 6 bulunuyor.

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Forza Horizon 6 48.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Rust 18.99$ -
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
The Quinfall 7.99$ -
Subnautica 2 20.99$ -
Baldur's Gate 3 34.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67)
Heroes of Might and Magic: Olden Era 19.99$ 14.99$ (-%25)
007 First Light 39.99$ -
Black Desert 4.99$ -
Hearts of Iron IV 34.99$ -
Mortal Kombat 1 49.99$ 9.99$ (-%80)
Crimson Desert 69.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

