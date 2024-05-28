Yere düşen yiyecekleri 5 saniye kuralına göre alıp yemenin güvenli olduğunu düşünenlerdenseniz yalnız değilsiniz. Peki ama bu kural ne kadar doğru?

Hepimiz zaman zaman yiyeceklerimizi yere düşürdüğümüzde bir anlık tereddüt yaşarız.

Hızla yerden alıp yemeli mi yoksa çöpe mi atmalı? Bu durumda aklımıza hemen meşhur "5 saniye kuralı" gelir. Gelin, kuralın aslı ve astarına bilim ışığında bakalım.

Nedir bu 5 saniye kuralı?

Bahsi geçen kural, yere düşen yiyeceklerin 5 saniye içinde alınırsa yenilebilir olduğunu öne sürer ve mikroorganizmaların kısa sürede yiyeceğe bulaşamayacağını varsayar.

Ancak gerçek hayatta işler, her zaman bu kadar basit olmayabilir...

Peki ne kadar doğru?

Rutgers Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; yiyeceğin nem oranı, düştüğü yüzeyin türü ve temas süresi, çapraz bulaşmanın derecesini etkiler.

Yani bazı yiyecekler ve yüzeyler, diğerlerinden daha güvenli olabilir. İşte araştırmanın sonuçları:

Yüksek nem içeren yiyecekler daha fazla kontaminasyona maruz kalır. Örneğin su içeriği yüksek olan karpuz, en fazla kontaminasyona uğrayan yiyeceklerden biridir.

Yüzey türü de büyük bir faktördür.

Araştırmalar, halı kaplı yüzeylerin çok düşük transfer oranına sahip olduğunu gösterirken; fayans, paslanmaz çelik ve ahşap yüzeyler çok daha yüksek transfer oranlarına sahiptir.

Bazı durumlarda bakterilerin yiyeceğe bulaşması 1 saniyeden daha kısa sürede başlayabilir. Kısaca en iyisi mi yere düşen bir şeyi yemeyin. :)

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