50 Yıllık Dünya Fotoğrafları Yeniden Düzenlendi

Toby Ord, NASA astronotları tarafından 50 yıl önce çekilen Dünya fotoğraflarının ham hallerini yeniden düzenleyerek 2021 yılında çekilmişçesine net ve canlı fotoğraflar haline getirdi.

Google Görseller'de bir arama yaptığınızda Dünya'nın uzaydan çekilmiş pek çok görüntüsünü bulabilirsiniz. Ancak bu görüntülerin çoğu, bilgisayar destekli görüntü birleştirme algoritmaları ile oluşturulduğundan tam anlamıyla bir "fotoğraf" olarak tanımlanamıyor. Bu durum, Oxford Üniversitesi felsefe bölümünde bir araştırma görevlisi olan Toby Ord'a dert olmuş ve Ord, Dünya'nın mevcut fotoğraflarını restore etmeye karar vermiş.

Aslına bakacak olursak her şey, Ord'un NASA'nın 1960'larda ve 70'lerde gerçekleştirmiş olduğu Apollo görevleri sırasında NASA astronotlarının çekmiş oldukları fotoğrafların ham hallerinin herkese açık olarak yayınlandığını öğrenmesiyle başlıyor. Ord; Hasselblad kameralar, Zeiss lensler ve 70 mm Kodak Ektachrome filmler kullanılarak çekilen bu fotoğrafların, yeniden ele alınarak daha iyi görünebileceğini düşünüyordu ki sonuçlar gerçekten de öyle oldu.

Astronotlar tarafından çekilen Dünya fotoğrafının ham ve yeniden işlenmiş hali

Yukarıdaki görselde sol tarafta bir Dünya fotoğrafının işlenmemiş, ham halini; sağ tarafta ise aynı fotoğrafın Toby Ord tarafından yeniden ele alınmış halini görüyorsunuz. Fotoğraf, 50 yıldan uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen yeniden ele alındıktan sonra bilgisayarda oluşturulmuş Dünya görüntüleri kadar net ve canlı bir görüntü sunuyor.

Toby Ord'un söz konusu çalışmadaki amacı, Dünya'nın orijinal görüntüsünü ortaya koyan fotoğraflara sadık kalmaktı. Bu nedenle de bizzat astronotlar tarafından çekilen Dünya fotoğrafları kumlanma, kontrast, beyaz dengesi gibi birtakım yeniden düzenlemeden geçti ve ortaya muazzam sonuçlar çıktı. Ord'un yeniden aldığı tamamı analog fotoğraf makineleriyle çekilen Dünya fotoğraflarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.