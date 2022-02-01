5.400 Telefonu Aynı Anda Şarj Edebilen Powerbank Tasarlandı

Çin'de bir mühendis, toplam kapasitesi 27 milyon mAh olan özel bir powerbank tasarladı. Bir odanın zeminini tamamen kaplayabilecek büyüklükte olan powerbank, 5.000 mAh bataryası olan 5.400 adet telefonu aynı anda şarj edebilecek potansiyele sahip.

Akıllı telefon kullanımının hayatın bir parçası haline gelmesiyle powerbankler de büyük önem kazandı. Zira kimse şarjının bitmesini istemiyor ve ortada kalmamak için de powerbanklerle yaşamını devam ettiriyor. Şimdi sizlere, Çinli bir mühendisin yaptığı bir powerbankten bahsedeceğiz. Bu powerbank, taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak türden.

Manual Gang isimli adam, iddiaya göre arkadaşlarının kendininkinden daha büyük bir powerbanke sahip olmasını hazmedemedi. Bunun üzerine harekete geçen mühendis, toplam kapasitesi tam 27 milyon mAh olan bir powerbank tasarlamayı başardı. Bu kapasitedeki bir powerbankin büyüklüğü ise ortalama bir odanın tüm zeminini kaplayabilecek kadardı. Yani bu powerbanki taşımak pek de mümkün değil.

İşte 27 milyon mAh kapasiteli powerbank

Mühendis, oluşturduğu powerbanke 60 civarı priz girişi ekledi. Bu da bu powerbankin hiçbir ekleme olmadan 60 cihaz çalıştırabileceği anlamına geliyor. Ancak bunu biraz teknik hale getirecek olursak; bu powerbanki kullanarak 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan 5.400 adet akıllı telefonu aynı anda şarj edebilirsiniz. Bunun kağıt üzerinde olduğunu unutmayın.

Bu powerbank, yalnızca akıllı telefon şarj etmenin çok daha ötesinde imkanlar sunuyor. Örneğin bu ürünü kullanarak televizyon ya da çamaşır makinesi gibi ürünleri belirli bir süreliğine kullanabilirsiniz. Ancak tüm bunlar, size hiçbir avantaj sağlamayacaktır. Zira 27 milyon mAh kapasiteli batarya kümesini şarj etmek günler sürer. Öte yandan; az önce belirttiğimiz gibi bu ürünü taşımanız da mümkün değil. Tüm bunlara ek olarak bu denli büyük bir powerbankin teknik bir aksaklıkta nelere yol açabileceğini bir düşünün. En ufak bir kıvılcım, Çinli mühendisin yaşadığı binayı havaya uçurmaya yetecektir.