[6-13 Nisan] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[6-13 Nisan] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

[6-13 Nisan] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
The Planet Crafter 11.99$ 5.99$ (-%50)
American Truck Simulator 10.09$ 2.52$ (-%75)
Car Dealership Simulator 2 6.99$ 5.59$ (-%20)
Crime Simulator 6.99$ 4.19$ (-%40)
Blazing Sails 7.99$ 2.39$ (-%70)
MotoGP 25 59.99$ 11.99$ (-%80)
Keep on Mining! 2.99$ 1.94$ (-%35)
The Wolf Among Us 7.99$ 4.79$ (-%40)
FPV Kamikaze Drone 3.59$ 1.79$ (-%50)
Batman: The Enemy Within - The Telltale Series 7.99$ 3.99$ (-%50)
Keep Driving 9.29$ 7.43$ (-%20)
The NOexistenceN of you AND me 1.49$ 1.34$ (-%10)
Armored Brigade II 18.99$ 14.24$ (-%25)
Grimshire 7.99$ 6.39$ (-%20)
Magicka 2 8.99$ 2.24$ (-%75)
Shelldiver 2.99$ 2.09$ (-%30)
Car Dealership Simulator 2.00$ 1.70$ (-%15)
Granny: Escape Together 5.79$ 4.05$ (-%30)
Ghost Exile 3.99$ 2.67$ (-%33)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

