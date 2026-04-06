[Nisan 2026] Steam Açıkladı: Tüm Dünyada Tek Bir Oyuncu Bilgisayarı Olsa Özellikleri Ne Olurdu?

Steam, oyun tutkunlarının en çok tercih ettikleri donanım ve yazılım istatistiklerini paylaştı. Peki paylaşılan verilere en çok kullanılan donanımlar neler?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geride bıraktığımız Mart 2026'ya dair yazılım ve donanım verilerini açıkladı. Oyunculardan toplanan istatistiklere dayanarak verileri aktaran platform, en çok kullanılan işlemci, işletim sistemi ve ekran kartı verilerini ortaya koymuş durumda. Ayrıca tüm Steam kullanıcılarının ortalaması alınarak bir oyuncu için ortalama bilgisayar donanımı da belli oldu diyebiliriz.

Paylaşılan istatistiklere baktığımızda aslında pek de şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki Intel işlemciler, NVIDIA ekran kartları ve Windows 11 işletim sistemi, oyun dünyasının lideri durumundalar.

PC oyuncularının en çok kullandığı donanımlar:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060

Paylaşılan veriler, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının bu ay değiştiğini ve NVIDIA GeForce RTX 3060'ın zirveye oturduğunu gösteriyor. Öyle ki tüm Steam kullanıcılarının %4.10'luk bölümü, bu modeli tercih ediyor.

Marka/Model Tercih Edilme Oranı
NVIDIA GeForce RTX 3060 %4.10
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop %4.04
NVIDIA GeForce RTX 4060 %3.92
NVIDIA GeForce RTX 3050 %3.14
NVIDIA GeForce RTX 5070 %2.87
NVIDIA GeForce GTX 1650 %2.74
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti %2.50
NVIDIA GeForce RTX 5060 %2.42
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti %2.32
NVIDIA GeForce RTX 3070 %2.19

En çok tercih edilen işletim sistemi: Windows 11

Steam'in Mart 2026 verilerine göre oyuncuların %92.33 ile neredeyse tamamı, Windows işletim sistemi kullanıyor. Windows'un kendi kategorisinde en popüler versiyonu ise %66.85 ile Windows 11. Windows 10 ise %25.36'ya düşmüş durumda.

İşletim Sistemi Tercih Edilme Oranı
Windows 11 64 bit %66.85
Windows 10 64 bit %25.36
MacOS 26.3.0 64 bit %0.55
"Arch Linux" 64 bit %0.34

En çok tercih edilen işlemci: Intel'in 2.3 Ghz - 2.69 Ghz aralığındaki modelleri

Steam'in paylaştığı veriler, kullanıcıların %54.98'inin Intel marka işlemci kullandığını ortaya koyuyor. AMD işlemci kullananların oranı ise %45.02.

Tüm Steam kullanıcılarına göre ortalama bilgisayar şu şekilde:

Donanım/Yazılım Tercih
İşletim Sistemi Windows 11 64 Bit
İşlemci 2.3 Ghz - 2.69 Ghz (Intel)
Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 3060
RAM 16 GB
Depolama 1 TB
Monitör Çözünürlüğü 1920x1080
RPG Açlığımızı Gidermeye Gelen The Outer Worlds 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri RPG Açlığımızı Gidermeye Gelen The Outer Worlds 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Escape From Tarkov'un Yeni Rakibi Arc Raiders'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Escape From Tarkov'un Yeni Rakibi Arc Raiders'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

