[Nisan 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Nisan ayı tıpkı Mart ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Nisan 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Nisan 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Nisan 2026'da çıkacak oyunlar

Darwin's Paradox! (PC, XSX, PS5, NS2) – 2 Nisan

Clean Up Earth (PC, PS5, XSX) – 2 Nisan

People of Note (PC, XSX, PS5, NS2) – 7 Nisan

Starfield (PS5) – 7 Nisan

Pokemon Champions (NS, NS2) – 8 Nisan

Samson (PC) – 8 Nisan

The Occultist (PC, PS5, XSX) – 8 Nisan

Tiny Bookshop (PS5) – 10 Nisan

Replaced (PC, XSX) – 14 Nisan

Last Flag (PC) – 14 Nisan

ChainStaff (PC, PS5, PS4, XSX, XBO, NS) – 16 Nisan

Cthulhu: The Cosmic Abyss (PC, PS5, XSX) – 16 Nisan

Mouse P.I. For Hire (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 16 Nisan

Opus: Prism Peak (PC, NS, NS2) – 16 Nisan

Tomodachi Life: Living the Dream (NS, NS2) – 16 Nisan

Pragmata (PC, XSX, PS5, NS2) – 17 Nisan

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (PC, PS5, XSX, NS) – 21 Nisan

Masters of Albion (PC) – 22 Nisan

Tides of Tomorrow (PS5, PC) – 22 Nisan

Outbound (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 23 Nisan

Kiln (PC, PS5, XSX) – 23 Nisan

Moomintroll: Winter's Warmth (PC, NS, NS2) – 27 Nisan

Aphelion (PC, XSX, PS5) – 28 Nisan

Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS5, PS4, XSX, XBO) – 28 Nisan

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction (PC, PS5, XSX, NS) – 28 Nisan

WILL: Follow The Light (PC, PS5, XSX) – 28 Nisan

Ys Memoire: Revelations in Celceta (NS) – 28 Nisan

MotoGP26 (PC, PS5, XSX, NS, NS2) – 29 Nisan

Amnesia: Rebirth (NS2) – 30 Nisan

Adorable Adventures (PC, PS5, XSX) – 30 Nisan

Bus Bound (PC, XSX, PS5) – 30 Nisan

Invincible VS (PC, PS5, XSX) – 30 Nisan

Saros (PS5) – 30 Nisan

Inkonbini: One Store. Many Stories (PS5, XSX, PC, NS, NS2) – 30 Nisan

Samson

Just Cause serisinin yaratıcısı Christofer Sundberg tarafından kurulan Liquid Swords stüdyosunun geliştirdiği, karanlık ve suç dolu Tyndalston şehrinde geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Özellikle yakın dövüş dinamikleri ve The Driver veya Burnout serilerini anımsatan yoğun, yıkıcı araç kullanma mekanikleriyle öne çıkan oyun, borç batağındaki bir adamın kız kardeşini tehlikeli insanların elinden kurtarma çabasını konu alıyor.

: PC Çıkış Tarihi: 8 Nisan 2026

Replaced

Sad Cat Studios tarafından uzun süredir geliştirilen, 1980'lerin alternatif ve distopik bir Amerika'sında geçen 2.5 boyutlu, retro-fütüristik bir bilim kurgu aksiyon-platform oyunudur. Çarpıcı piksel sanat tarzını modern ışıklandırma teknikleriyle harmanlayan yapım, oyuncuları kendi isteği dışında insan bedenine hapsolmuş bir yapay zekâ olan R.E.A.C.H.'in yerine koyarak sinematik platform ögeleri, derin bir hikaye ve akıcı bir dövüş sistemi sunuyor.

: PC, Xbox Series S/X Çıkış Tarihi: 14 Nisan 2026

Pragmata

Capcom'un tamamen yeni bir fikri mülkiyet olarak duyurduğu, distopik bir Ay yüzeyinde geçen gizemli bir bilim kurgu aksiyon-macera oyunudur. Bulmaca ve aksiyon elementlerini yenilikçi bir şekilde bir araya getiren bu hikâye odaklı yapım, zırhlı fütüristik bir asker ile Diana adındaki doğaüstü güçlere sahip küçük bir kızın bu tuhaf ve tehlikeli dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

: PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: 17 Nisan 2026

Saros

Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak ve Unreal Engine 5 oyun motoru gücüyle geliştirilen iddialı bir nişancı oyunudur. İlk olarak Şubat 2025'teki State of Play etkinliğinde duyurulan ve Nixxes ile Creative Arts gibi stüdyoların sanat, oynanış ve ses tasarımı konularında destek verdiği yapım, yeni nesil grafik kalitesiyle hızlı ve taktiksel bir deneyim vadediyor.

: PlayStation 5 Çıkış Tarihi: 30 Nisan 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.