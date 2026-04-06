[Nisan 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Nisan ayı tıpkı Mart ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Nisan 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Nisan 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Nisan 2026'da çıkacak oyunlar

  • Darwin's Paradox! (PC, XSX, PS5, NS2) – 2 Nisan
  • Clean Up Earth (PC, PS5, XSX) – 2 Nisan
  • People of Note (PC, XSX, PS5, NS2) – 7 Nisan
  • Starfield (PS5) – 7 Nisan
  • Pokemon Champions (NS, NS2) – 8 Nisan
  • Samson (PC) – 8 Nisan
  • The Occultist (PC, PS5, XSX) – 8 Nisan
  • Tiny Bookshop (PS5) – 10 Nisan
  • Replaced (PC, XSX) – 14 Nisan
  • Last Flag (PC) – 14 Nisan
  • ChainStaff (PC, PS5, PS4, XSX, XBO, NS) – 16 Nisan
  • Cthulhu: The Cosmic Abyss (PC, PS5, XSX) – 16 Nisan
  • Mouse P.I. For Hire (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 16 Nisan
  • Opus: Prism Peak (PC, NS, NS2) – 16 Nisan
  • Tomodachi Life: Living the Dream (NS, NS2) – 16 Nisan
  • Pragmata (PC, XSX, PS5, NS2) – 17 Nisan
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (PC, PS5, XSX, NS) – 21 Nisan
  • Masters of Albion (PC) – 22 Nisan
  • Tides of Tomorrow (PS5, PC) – 22 Nisan
  • Outbound (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 23 Nisan
  • Kiln (PC, PS5, XSX) – 23 Nisan
  • Moomintroll: Winter's Warmth (PC, NS, NS2) – 27 Nisan
  • Aphelion (PC, XSX, PS5) – 28 Nisan
  • Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS5, PS4, XSX, XBO) – 28 Nisan
  • He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction (PC, PS5, XSX, NS) – 28 Nisan
  • WILL: Follow The Light (PC, PS5, XSX) – 28 Nisan
  • Ys Memoire: Revelations in Celceta (NS) – 28 Nisan
  • MotoGP26 (PC, PS5, XSX, NS, NS2) – 29 Nisan
  • Amnesia: Rebirth (NS2) – 30 Nisan
  • Adorable Adventures (PC, PS5, XSX) – 30 Nisan
  • Bus Bound (PC, XSX, PS5) – 30 Nisan
  • Invincible VS (PC, PS5, XSX) – 30 Nisan
  • Saros (PS5) – 30 Nisan
  • Inkonbini: One Store. Many Stories (PS5, XSX, PC, NS, NS2) – 30 Nisan

Samson

Just Cause serisinin yaratıcısı Christofer Sundberg tarafından kurulan Liquid Swords stüdyosunun geliştirdiği, karanlık ve suç dolu Tyndalston şehrinde geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Özellikle yakın dövüş dinamikleri ve The Driver veya Burnout serilerini anımsatan yoğun, yıkıcı araç kullanma mekanikleriyle öne çıkan oyun, borç batağındaki bir adamın kız kardeşini tehlikeli insanların elinden kurtarma çabasını konu alıyor.

  • Platform: PC
  • Çıkış Tarihi: 8 Nisan 2026

Replaced

Sad Cat Studios tarafından uzun süredir geliştirilen, 1980'lerin alternatif ve distopik bir Amerika'sında geçen 2.5 boyutlu, retro-fütüristik bir bilim kurgu aksiyon-platform oyunudur. Çarpıcı piksel sanat tarzını modern ışıklandırma teknikleriyle harmanlayan yapım, oyuncuları kendi isteği dışında insan bedenine hapsolmuş bir yapay zekâ olan R.E.A.C.H.'in yerine koyarak sinematik platform ögeleri, derin bir hikaye ve akıcı bir dövüş sistemi sunuyor.

  • Platform: PC, Xbox Series S/X
  • Çıkış Tarihi: 14 Nisan 2026

Pragmata

Capcom'un tamamen yeni bir fikri mülkiyet olarak duyurduğu, distopik bir Ay yüzeyinde geçen gizemli bir bilim kurgu aksiyon-macera oyunudur. Bulmaca ve aksiyon elementlerini yenilikçi bir şekilde bir araya getiren bu hikâye odaklı yapım, zırhlı fütüristik bir asker ile Diana adındaki doğaüstü güçlere sahip küçük bir kızın bu tuhaf ve tehlikeli dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

  • Platform: PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2
  • Çıkış Tarihi: 17 Nisan 2026

Saros

Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak ve Unreal Engine 5 oyun motoru gücüyle geliştirilen iddialı bir nişancı oyunudur. İlk olarak Şubat 2025'teki State of Play etkinliğinde duyurulan ve Nixxes ile Creative Arts gibi stüdyoların sanat, oynanış ve ses tasarımı konularında destek verdiği yapım, yeni nesil grafik kalitesiyle hızlı ve taktiksel bir deneyim vadediyor.

  • Platform: PlayStation 5
  • Çıkış Tarihi: 30 Nisan 2026
GTA 6 Öncesi Şok Karar: Yayıncı Ekip, Yapay Zekâ Ekibini İşten Çıkardı! GTA 6 Öncesi Şok Karar: Yayıncı Ekip, Yapay Zekâ Ekibini İşten Çıkardı!
Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım! Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

