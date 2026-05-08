Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin oldu. Bu iki oyunu, 14 Mayıs tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure nasıl bir oyun?

Büyüleyici bir kendini keşfetme macerasında, eğlenceli ve düşündürücü bulmacalarla dolu bir dünyada yolunu bul.

Trash Goblin nasıl bir oyun?

Baskı ve stresin olmadığı, sonsuz pozitif enerjiyle dolu, keyifli ve samimi bir dükkan işletme oyunu! Küçük eşyaları bulup temizledikten sonra onları yeniden tasarlayarak, renkli ve ilginç müşterilere sat. Biriktirdiğin parayla dükkanını geliştir, daha iyi aletler satın al, mekanını genişlet ve kendi zevkine göre düzenle.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.