Expanscape Aurora 7, tamı tamına 7 ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar ve yazılım geliştirme, güvenlik ve siber güvenlik toplulukları için üretiliyor. Bu dizüstü bilgisayarın, daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemediğini garanti edebiliriz.

CES 2020'de teknolojinin sınırlarını zorlayan pek çok farklı ürün sergileniyor ancak orada olmasa da en az oradaki ürünler kadar ilginç cihazlardan biri de Expanscape Aurora 7 olabilir. Yedi ekranlı bu dizüstü bilgisayar henüz prototip aşamasında olsa da Expanscape, bu prototipleri bile sattığını söylüyor.

Şirketin "aşırı derecede modifiye edilmiş/özelleştirilmiş dizüstü bilgisayar" olarak tanımladığı bilgisayarda Core i9-9900K işlemci bulunuyor. Ayrıca grafik tarafında Nvidia GTX olduğu bildiriliyor. Bu ilginç dizüstü bilgisayar, dört tanesi 17,3 inçlik 4K, diğer üçü 1920x1200 çözünürlüklü olmak üzere toplam 7 ekrana sahip. Ayrıca sistem durumu bilgilerini ve kullanıcı tarafından yapılandırılabilir içeriği görüntüleyen ek bir mini ekran da var.

7 ekranlı tuhaf dizüstü bilgisayar, açıldığında böyle görünüyor

Şirket, yaptığı açıklamada, "Yazılım geliştirme, güvenlik ve siber güvenlik topluluklarında bu bilgisayarlar için talep olduğunu fark ettik ve Expanscape, prototiplerimizi tamamlanmasa bile üretecek ve satacaktır." ifadelerini kullandı. Expanscape'e göre fiyat ve teknik özellik bilgileri bu hafta açıklanacak.

Expanscape'in geliştirdiği diğer prototip de en az 7 ekranlı bilgisayar kadar ilginç. TeenyServ Duo adlı cihaz, dört çekirdekli 8 iş parçacıklı Intel i7 (4GHz+) işlemciyi, bir NVMe SSD'yi ve 64 GB RAM'i bir araya getiriyor.

Intel i7 işlemcili ve çift ekranlı dizüstü bilgisayar ise böyle görünüyor

Şirketin web sitesinde, adres veya telefon numarasını listelememesi ve bilgilerin yakında geleceğinin belirtilmesi de ilginç bir detay. Belki de şirketi önümüzdeki sene daha fazla ekranla ve daha çılgın cihazlarla fuar ve etkinliklerle görebiliriz.