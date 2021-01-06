Drakula'dan Frankenstein'a kadar unutulmazlar arasında yer alan 7 klasik korku filmi YouTube'da ücretsiz yayınlanacak. Filmlerin yayın tarihlerini ve saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

2004 yılında General Electric's NBC ile Vivendi Universal Entertainment'ın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan medya ve eğlence şirketi NBC Universal, korku filmi severlerin keyfini yerine getirecek bir duyuru gerçekleştirdi.

Independent Türkçe tarafından aktarılan bilgilere göre NBCUniversal, 15 Ocak’ta başlayacak ve 17 Aralık’a kadar devam edecek film şöleninde 7 klasik korku filmini Fear: The Home of Horror adlı YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacak.

Drakula, Mumya ve Frankenstein gibi klasik korku filmleri, YouTube'da ücretsiz yayınlanacak

NBCUniversal’ın izleyicilerin beğenisine sunacağı korku filmleri arasında bu yıl 90. yıldönümünü kutlayan Drakula, Boris Karloff'un başrolde yer aldığı Mumya, James Whale'ın unutulmaz filmleri Frankenstein ve Frankenstein'ın Gelini de bulunuyor.

NBCUniversal’ın ücretsiz bir şekilde YouTube kullanıcılarıyla buluşturacağı filmlerden en yenisi, 73 yıl önce vizyona giren İki Açıkgöz Frankenstein'a Karşı (Abbott ve Costello Meet Frankenstein), en eskisi ise 1931 yapımı Bela Lugosi filmi Drakula olacak.

YouTube’da ücretsiz olarak yayınlanacak klasik korku filmlerinin listesi ve yayın tarihleri

Drakula - 15 Ocak, TSİ 23:00

Mumya - 15 Ocak, TSİ 23:00

Frankenstein - 16 Ocak, TSİ 23:00

Frankenstein'ın Gelini - 16 Ocak, TSİ 23:00

Görünmez Adam - 17 Ocak, TSİ 23:00

Kurt Adam - 17 Ocak, TSİ 23:00

İki Açıkgöz Frankenstein'a Karşı - 17 Ocak, TSİ 23:00

Bu arada, YouTube’da tüm bölümlerine ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz 20 nostaljik Türk dizisine göz atmak için buradaki, Lisanslı film ve dizileri resmi olarak ücretsiz bir şekilde yayınlayan YouTube kanallarını görmek için de buradaki listemize bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.