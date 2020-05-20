Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi, 773 milyon kişinin e-postasıyla milyonlarca kişinin hassas bilgilerini ele geçiren hacker Sanix'i yakaladıklarını açıkladı. Sanix'in içinde 2 terabaytlık veri bulunan ekipmanlarına da el koyuldu.

İnternetten yararlanan milyonlarca insanın kişisel bilgileri, internet sitelerinin sunucularında saklanıyor. Bu bilgiler, bazen kötü niyetli hackerlar tarafından ele geçirilebiliyor. Kötü niyetli olarak adlandırılan bu hackerlar, sizin bilgilerinizi paylaşarak veya satarak durumu suistimal edebiliyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi (SSU) bugün 773 milyon kişinin e-postasını ele geçiren bir hackerı yakaladıklarını açıkladı.

Sanix olarak bilinen bu hacker, milyonlarca kişinin e-postasının yanı sıra 21 milyon kişinin de şifresini elde etmeyi başarmış. SSU yetkilileri, 87 GB olarak ele geçirilen verilerin Sanix'in elinde bulundurduğu bilgilerin sadece bir kısmı olduğunu ve içlerinde Avrupa ile Kuzey Amerika'da yaşayan insanların finansal bilgilerinin de bulunduğu buna benzer 7 adet daha veritabanı olduğunu iddia etti.

2 terabayt bilgi içeren ekipmana yetkililer tarafından el konuldu:

Sanix tarafından ele geçirilenler arasında çok hassas bilgiler bulunuyor. E-posta şifreleri, banka kartıyla alakalı bilgiler, kripto para cüzdanları ve PayPal hesapları, bu hacker tarafından çalınan hassas bilgilerden sadece bazıları. Yetkililer tarafından Sanix'in evine yapılan baskında toplamda 2 terabaytlık veri içeren ekipmana el konuldu.

Bazı kaynaklardan ortaya çıkanlara göre Sanix'in elinde bulundurduğu bilgiler eskiydi ve önceki veri ihlallerinden dolayı tehlikeye girmiş kişilerin bilgileriydi. Bunlarla birlikte Sanix'in üniversitelere erişim ve Kaliforniya hükûmetini tehlikeye atabilecek bilgiler sattığı da ortaya çıktı. Bu tarz önem arz eden bilgilerin bir hacker tarafından ele geçirilmesiyse birçok internet kullanıcısını rahatsız etti.

Şu anda internette çok büyük miktarlarda kişisel bilgiler bulunuyor ve bu bilgiler Sanix gibi hackerlar tarafından ele geçirilebiliyor. Bu nedenden dolayı internette bulunan kişisel bilgilerinizin güvende olduğundan emin olmaya çalışın ve güvenilir olmayan sitelere kişisel bilgilerinizi vermekten kaçının.