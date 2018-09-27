%85 Yerli Elektrikli Hizmet Aracı TRAGGER Tanıtıldı

Üretimi Bursa’da gerçekleşen ve yalnızca birkaç parçası yurt dışından tedarik edilen elektrikli hizmet aracı TRAGGER, CDMMobil tarafından düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Parçalarının %85’i Türkiye’de üretilen TRAGGER, ilk kez bugün kapılarını ziyaretçilerine açan ve 30 Eylül’e kadar devam edecek olan İstanbul Airshow 2018’de gün yüzüne çıkıyor. 7,4 kW tam elektrikli bir motora sahip olan TRAGGER, tek şarj ile 6 saate kadar hizmet verebiliyor. 700 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan araç, 2 tona kadar yük çekebiliyor.

Düzenlenen basın toplantısında TRAGGER ile ilgili açıklamalarda bulunan CDMMobil kurucu ortağı Saffet Çakmak, ‘’TRAGGER'in yüzde 85'i yerli. Bazı parçaları dışarıdan tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Şu anda dünyada konuşulan markaların kullandığı teknikteki elektrik motorları üzerinde çalışan Ar-Ge ekibimiz var. Üniversitelerle çalışıyoruz. Biz yüzde 100 milliyiz. Yüzde 100'e yakın da kendimize yerli bir marka diyebiliyoruz.’’ dedi.

Otomotiv sektörünün Türkiye için önemine değinen ve otomotiv sektörü ihracatının 29 milyar dolar ihracat ile yılı kapattığını hatırlatan Çakmak, ‘’Yerli üretimde ticari araçta çok iyiyiz. Biz 30 yıllık süreçte tasarım ve mühendislik konusunda kendimize ait markalar konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorduk ve yüzde 100 milli tasarımı ve mühendisliği bize ait olan TRAGGER ürününü oluşturduk.’’ şeklinde konuştu.

Şirketin kurucu ortağı olan Ali Serdar Emre ise TRAGGER ile ilgili olarak, ‘’Bilgisayar destekli tasarım ve imalat konularından başladık ve CDMMobil endüstriyel tasarımdan mühendisliğe ürün geliştirmeye ve birçok alanda Türkiye'nin sayılı endüstriyel firmalarına ışık tuttuk ve yol haritalarını hazırladık. Daha sonra bu birikimlerimizi elektrikli araç konusuna kanalize ettik ve bugün CDMMobil platformu adı altında TRAGGER ürünü ile pazara çıkmış oluyoruz.

Seri üretime geçildi. Özellikle fabrika içleri, fabrika arası,havaalanları ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik yüzde 100 elektirikli bir aracı pazara getirmiş bulunuyoruz.’’ diyerek şirketin yeni geliştirdiği TRAGGER ile hangi alanlarda hizmet vereceğini açıklığa kavuşturmuş oldu.