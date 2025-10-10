[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 9-13 Ekim tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.
Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında Grounded 2 başta olmak üzere toplam değeri 2.500 TL’yi aşan** X oyunu ücretsiz bir şekilde** deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.
Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Grounded 2
|20.99$
|CarX Drift Racing Online
|7.99$
|Kingdom Two Crowns
|10.49$
|PowerWash Simulator
|19.99$
Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?
- Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
- Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
- Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.