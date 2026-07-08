[9-21 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Gears of War: Reloaded
|1.599 TL
|9 Temmuz
|Tamashika
|290 TL
|9 Temmuz
|Ascend to ZERO
|Belli değil
|13 Temmuz
|PBA Pro Bowling 2026
|1.649 TL
|14 Temmuz
|Quarantine Zone: The Last Check
|449 TL
|15 Temmuz
|MAVRIX by Matt Jones
|1.649 TL
|16 Temmuz
|FixForce
|Belli değil
|17 Temmuz
|Fogpiercer
|Belli değil
|17 Temmuz
|The Planet Crafter
|Belli değil
|21 Temmuz
|Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
|279,75 TL
|21 Temmuz
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.