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[9-21 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[9-21 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[9-21 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Gears of War: Reloaded 1.599 TL 9 Temmuz
Tamashika 290 TL 9 Temmuz
Ascend to ZERO Belli değil 13 Temmuz
PBA Pro Bowling 2026 1.649 TL 14 Temmuz
Quarantine Zone: The Last Check 449 TL 15 Temmuz
MAVRIX by Matt Jones 1.649 TL 16 Temmuz
FixForce Belli değil 17 Temmuz
Fogpiercer Belli değil 17 Temmuz
The Planet Crafter Belli değil 21 Temmuz
Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 279,75 TL 21 Temmuz

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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