9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur olan iki astronot, geçtiğimiz saatlerde Dünya'ya geri döndü.

Boeing Starliner astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişlerdi. Ancak 8 gün sürmesi beklenen görev, Starliner aracındaki problemler nedeniyle uzamıştı ve ikilinin 9 ay boyunca ISS’te mahsur kalmasına neden olmuştu. Astronotlar, dün nihayet SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle istasyondan ayrılmıştı.

Wilmore ve Williams’ı taşıyan kapsül, TSİ 01.00 sularında resmen Dünya’ya iniş yaptı. Araç, herhangi bir problem yaşamadan Florida kıyılarına paraşütle indi.

Aracın Dünya’ya ulaştığı anlar

NASA tarafından yapılan paylaşımlar, SpaceX’in aracının indiği anlara bir bakış atmamızı sağlıyor. Araçta, 286 gündür, yani 9 aydır uzayda olan Williams ve Wilmore’a ek olarak Crew-10 göreviyle ISS’e giden astronotlardan ikisi Nick Hauge ve Aleksandr Gorbunov da yer aldı. Daha güvenli olması nedeniyle inişin suya yapılması tercih edildi.

Aylardır ISS’te olan Williams ve Wilmore ikilisi, inişin ardından tıbbi incelemeler için alındılar. İncelemelerin ardından da ise ailelerine ailelerine kavuşmak için götürüldüler. Şimdilik gelen bilgiler ikilide bir problem olmadığı yönünde. Tabii ki o kadar günün ardından Dünya ortamına alışmaları biraz zaman alabilir.

Wilmore ve Williams, açıklamalarında mahsur kalma terimini doğru bulmadıklarını ve ISS’teki sürecin iyi geçtiğini belirtmişti. Hatta oradaki “her şeyi özleyeceklerini” bile söylemişlerdi.