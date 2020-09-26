A Total War Saga: TROY Amazons Ek Paketi Ücretsiz Oldu

Geçtiğimiz haftalarda tamamen ücretsiz olan A Total War Saga: TROY'un bu kez ilk ek paketi olan Amazons ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ek paketi Epic Games hesabınıza eklemek için birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli.

Bir yılı aşkın süredir her hafta oyunculara normalde ücretli olan oyunları ücretsiz bir şekilde sunan Epic Games Store, son zamanlarda sunduğu oyunların büyüklüğünü de epey artırdı. Şirket, geçtiğimiz haftalarda GTA V dahil pek çok büyük yapımı oyunculara sundu. Bu yapımlardan birisi de Total War efsanesinin son oyunu A Total War Saga: TROY'du.

Strateji türünün efsane serisi, yeni oyunuyla birlikte Truva savaşını konu alıyordu. Normalde 215 TL'lik fiyat etiketine sahip olan oyun, bir ayı aşkın bir süre önce oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulmuştu. Öyle ki kampanyanın ilk saatinde oyun, 1 milyon kez indirilmişti.

Oyunun ilk ek paketi ücretsiz oldu:

Bugünse A Total War Saga: TROY'u indirip denemiş ve beğenmiş oyuncular için daha da güzel bir haberimiz var. Oyuna gelen ilk ek paket olan A Total War Saga: TROY Amazons ek paketi de oyunun kendisi gibi tamamen ücretsiz oldu. Oyuna yeni taraflar getiren bu ek paketi edinmek içinse yapmanız gereken şeyler oldukça basit.

A Total War Saga: TROY Amazons ek paketini Epic Games Store hesabınıza ekleyebilmek için takip etmeniz gereken 3 adım bulunuyor. Ek pakete sahip olmak için emin olmanız gereken ilk şey, bir Total War Access hesabınızın olması gerektiği. Eğer hesabınız yoksa bu bağlantıya tıklayarak kendinize yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Hesabınızı oluşturduktan veya mevcut hesabınıza girdikten sonra bu bağlantıya tıklayın ve hesabınızda bulunan eşyaları görüntüleyebileceğiniz sayfaya ulaşın. Bu sayfada en üst kısımda 'A Total War Saga: TROY – AMAZONS' isimli bir başlık göreceksiniz. Bu başlığa tıklayıp 'Claim Code' yazısına basın.

Karşınıza bir hata mesajı çıkacaktır, paniklemeyin. Zira henüz hesabımızı Epic Games'e bağlamadık. Bunun için hata mesajının altında yer alan 'Link Epic Games' bağlantısına ve ardından Connect'e tıklayın ve hesabı bağlayın. Şimdi yeniden yukarıdaki adımları tekrarlayın. Claim Code seçeneğine bastığınız takdirde karşınıza bir kod gelecektir.

Karşınıza gelen kodu kendiniz Epic Games'e de girebilirsiniz. Ancak kodun altında yer alan 'Epic Games' yazısına tıklarsanız yeni bir sekmede kod otomatik olarak Epic Games hesabınızda aktifleştirilecektir. Bu işlemlerin ardından A Total War Saga: TROY'un ilk ek paketinin sunduğu tüm yenilikleri deneyebilirsiniz.