Avrupa Birliği, X'in parayla sattığı mavi tiklerinin yasalarına aykırı olduğunu açıkladı. Yetkililere göre platformdaki mavi tik sistemi, kullanıcıları aldatıyor, kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılabiliyor.

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile son zamanlarda teknoloji devlerinin üzerinde büyük baskı kurmuştu. Bugün gelen bilgiler ise yetkililerin Elon Musk yönetimindeki X’i hedef aldığını gösterdi.

AB, X’in parayla mavi tik satma sisteminin sosyal medya odaklı yasa DSA’yı ihlal ettiğini belirtti ve platformu uyardı. Bilindiği üzere X’teki onaylanma işareti olan mavi tik önceden ücretsizdi. Ancak Musk’ın gelişinden sonra ücretli abone olanların erişebileceği bir özellik hâline geldi.

Avrupa Birliği, mavi tiklerin kullanıcılar için aldatıcı olduğunu söylüyor

Yetkililer, X üzerinde yaptığı incelemelerin ardından mavi tik sisteminin kullanıcılar için aldatıcı olduğuna karar kıldı ve yasa dışı olduğunu belirledi. Basın açıklamasına göre bu yeni paralı sistem, kullanıcıların etkileşimde bulundukları diğer hesapların gerçek olup olmadığını anlamasını engelliyor.

Tek bulgu bu da değil. AB, kötü niyetli kişilerin kullanıcıları kasıtlı olarak aldatmak için mavi tikleri kötüye kullandığına dair kanıtlara da ulaşmış. Ayrıca şirketin reklamcılık ve araştırmacılara veri sağlama konusundaki şeffaflık yükümlülüklerine uymadığı da tespit edilmiş.

Ön değerlendirme aşamasında yasa ihlali gerçekleştirildiği tespit edildiği için X’in yanıt verme süresi var. Eğer şirket, AB’nin belirttiği konularda bir hamle yapmazsa küresel gelirinin %6’sına kadar para cezasına çarptırılabilecek. Özel bir şirket olduğu için bu miktarın ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Neler yaşanacağını zaman gösterecek.

Musk'tan açıklama geldi

Elon Musk, AB'nin bu açıklamalarının ardından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Musk, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti: "Avrupa halkının gerçeği bilmesi için mahkemede halka açık bir mücadeleyi dört gözle bekliyoruz."