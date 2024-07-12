X'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. Bağımsız geliştiriciler tarafından tespit edilen özellik, platforma beğenmeme butonu geleceğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın iOS sürümünü inceleyen bağımsız geliştiriciler, yeni bir özelliğin varlığını tespit ettiler. Görünen o ki X, gönderi ve yanıtları beğenmeme seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

X'in beğenmeme özelliği, aslında yıllar önce de gündeme gelmişti. Ancak o dönemler Twitter olan anılan platform, söz konusu özellikle ilgili herhangi bir adım atmamıştı. İşte bu durum artık değişecek gibi görünüyor. Tahminlere göre daha fazla beğenmeme alan bir yanıt, bir gönderinin en alt kısmına doğru kaydırılacak. Gönderiler için nasıl bir algoritma oluşturulacağı belli değil.

Yeni özellik, kırık kalp simgelerine sahip olacak

Ne Elon Musk ne de X yetkilileri, platformun yeni özelliği hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak birden çok geliştiricinin bu özelliği aynı anda tespit edebilmiş olması, beğenmeme özelliğinin çok yakında hayatımıza dahil olabileceğini düşündürüyor. Tabii yine de resmî açıklamayı beklemek gerektiğini unutmayalım.

Paylaşılan bir videoda, beğenmeme butonunun X'in masaüstü sürümünde nasıl görüneceği yer alıyor

X'in beğenmeme butonu ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.