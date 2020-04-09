ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik maaşı sistemlerinde hala 61 yıllık COBOL programlama dilini kullanan ABD eyaletlerinde, COBOL kullanabilen programcılar aranmaya başlandı.

Koronavirüs salgını, normalde yüzüne bakmadığımız pek çok şeyin aranır hale gelmesine neden oldu. ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle artan işsizlik maaşı başvuruları nedeniyle bu sistemlerde kullanılan programlama dili olan COBOL’u bilen programcılar aranmaya başlandı.

ABD’nin bazı eyaletleri, işsizlik maaşı ödemeleri için COBOL (Common Business Oriented Language- İşe Yönelik Ortak Dil) kullanılarak oluşturulmuş sistemler kullanmaya devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle işsizlik maaş başvurularının beklenenin çok üstüne çıkması, bu eyaletlerin yönetimlerini COBOL bilen programcı arayışına sürükledi.

COBOL ile oluşturulmuş sistemleri kullanmaya devam eden New Jersey eyaleti valisi Phil Murphy, COBOL bilen gönüllü programcılar ile beraber çalışmak için bir çağrı yayınladı. Murphy, 40 yılı aşkın bir süredir aynı sistemi kullanmaya devam ettiklerini de sözlerin ekledi. Murphy, bu noktadan sonra pek çok konuda inceleme yapacaklarını, inceleme yapacakları konulardan birinin de nasıl COBOL bilen programcı arayacak duruma geldikleri olacağını söyledi.

New Jersey ile beraber Kansas ve Connecticut eyaletleri de COBOL bilen programcı arayışında. Kansas Valisi Laura Kelly, yeni sisteme geçme sürecindeyken koronavirüs salgınına yakalandıklarını, bu nedenle şu anda sorun yaşadıklarını açıkladı.

“80’lerden beri COBOL öğretilmiyor”

Siber güvenlik uzmanı Joseph Steinberg, 1959’da geliştirilen COBOL’un 60’lar, 70’ler ve 80’li yıllarda geliştirilen iş sistemlerinde programlama dili olarak kullanıldığını söyledi. Steinberg, şimdi birçok alanda kullanılmayan COBOL dilini bilen programcıların, hemen hemen diğer programcılardan çok daha yaşlı olduğunu söyledi. Steinberg, 80’li yıllardan beri ABD’deki pek çok üniversitenin COBOL öğretmediğini de sözlerine ekledi.

ABD’nin bazı eyaletlerin sistemlerinde kullanılmasının yanı sıra COBOL hala bazı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Reuters’ın üç yıl önce yayınladığı bir rapora göre banka sistemlerinin yüzde 43’ü, POS cihazlarının ise yüzde 95’i hala COBOL kodları ile yazılmış sistemlerle çalışıyor.

Siber güvenlik uzmanı Steinberg, pandemi gibi süreçlerde eyalet valilerin artık bilgisayar sistemleri ile uğraşmaması için meseleyi daha kötü hale getirmeyecek sistemler kullanması gerektiğini de açıklamasına ekledi.