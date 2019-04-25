  • ABD Donanması, UFO Bildirimleri İçin Yeni Standart Getirdi

ABD Donanması, UFO Bildirimleri İçin Yeni Standart Getirdi

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ABD Donanması, UFO gözlenmesi durumunda gerçekleştirilecek raporlama faaliyetleri için yeni kurallar geliştiriyor.

Evrende yalnız olup olmadığımızı merak eden çok insan var. Evrende yalnız mıyız değil miyiz bilmiyoruz ama ABD donanması, yalnız olmamamız durumunda uygun şekilde tanıştırılmayı bekliyor.

Son dönemde ABD Donanma pilotları, UFO olabileceğini düşündükleri cisimler gördüklerinde günlüklerine nasıl kaydedecekleri konusunda bilgilendirildiler.
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ABD Donanması yeni formları dağıtmaya, askeri formasyonda sınır ihlali yapan gelişmiş hava araçlarının gözlemlenmesinin ardından başladı. Donanma ve ABD Hava Kuvvetleri, her bir raporun büyük ciddiyetle ele alındığını söyledi.
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Donanma sözcüsü Josep Grandisher, son yıllarda yetkisiz ve/ya tanımlanamayan pek çok hava aracının belirlenen hava sahalarına ve ordu tarafından kontrol edilen alanlara girdiğini belirtti. Güvenlik sebebiyle donanma ve hava kuvvetlerinin bu raporları çok ciddiye aldığını belirten sözcü her bir raporun soruşturulduğunu söyledi.

Donanma, tam olarak UFO varlığına ikna olmuş olmasa da tanımlanamayan hava araçlarının nasıl raporlanacağına dair prosedürü güncelleyip resmileştiriyor. Ek olarak, donanma istihbarat subayları ve pilotlar sık sık güvenlik açıklarına karşı eğitimler alıyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/us-navy-working-on-new-rules-to-report-ufo-sightings-says-report/
Etiketler: abd, ufo
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