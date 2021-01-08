ABD'de Bir Doktor Pfizer Aşısı Yaptırdıktan Sonra Öldü

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden bir doktorun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

ABD'de koronavirüs salgını yüksek hasta ve ölüm oranlarıyla tedirgin edici bir seyirde ilerliyor. Her gün ortalama 200.000'in üzerinde vaka sayısı bildirilen ülkede aşı uygulamaları da başladı ancak ölüm sayıları hâlâ daha oldukça yüksek.

Tıpkı ülkemizde planlandığı gibi ABD'de de sağlık çalışanları öncelikli aşı grubunda olduğu için aşı yaptırmaya başladılar. Ancak aşı uygulamalarının başlamasından kısa bir süre sonra, kötü bir haber geldi.

Florida eyaletinde Pfizer'in geliştirdiği aşıyı yaptıran Gregory Michael isimli doktor, aşıyı yaptırdıktan iki hafta sonra hayatını kaybetti. Aşının ilk dozundan üç gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıkan doktorun eşinin yaptığı açıklamaya göre, bu olay sonrası hastaneye giden doktorun kan değerleri olması gerekenin çok altında çıktı.

Sonrasında yoğun bakım servisinde gözetim altına alınan doktor, aşının ilk dozunu yaptırdıktan 18 gün sonra hayatını kaybetti. Florida Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, doktorun ölümünün ardından soruşturma başlattı.

Pfizer'e göre doktorun ölümünün aşı ile ilgisi yok:

Aşının geliştiricisi Pfizer, konu ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, Michael'ın ölümünün 'vücudun kanı pıhtılaştırma ve iç kanamayı durdurma kabiliyetini azaltan oldukça sıra dışı bir klinik durum olan şiddetli trombositopeni' vakasından kaynaklandığını bildirdi.

Doktorun ölümüyle ilgili araştırmalarına devam ettiklerini belirten Pfizer adına açıklama yapan bir şirket sözcüsü, 'Vakayı aktif bir şekilde araştırıyoruz, ancak şu anda aşı ile herhangi bir doğrudan bağlantısı olduğuna inanmıyoruz' şeklinde konuştu.