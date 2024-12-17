Video oyunları oynayan kişilerin rüyası gibi olan bir senaryo var. O da ABD hükûmetinin PlayStation 3 (PS3) oyun konsollarını büyük bir askerî projede kullanması.

ABD Hava Kuvvetlerinin (USAF) bu hamlesi, teknoloji dünyasının ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı hikâyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Peki, neden gelişmiş bilgisayar sistemleri dururken oyun konsolları tercih edildi?

Oyun konsolu mu süper bilgisayar mı?

ABD Hava Kuvvetleri, 2010’da tam 1.760 adet PlayStation 3 satın aldı. Konsollar bir araya getirildi ve devasa bir süper bilgisayar ortaya çıkarıldı.

Proje, “Condor Cluster” olarak adlandırıldı ve bu yapılandırılmış sistem, o dönemde dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri hâline geldi.

Peki neden PlayStation 3 tercih edildi?

PlayStation 3, Sony’nin IBM ve Toshiba ile ortak geliştirdiği güçlü “Cell Broadband Engine” işlemcisine sahipti. İşlemci, o dönem için ileri düzey bir performans sunuyordu ve karmaşık hesaplamalar için oldukça uygundu.

Bunun yanı sıra benzer özelliklere sahip süper bilgisayar donanımlarına kıyasla çok daha ucuzdu. ABD hükûmeti de cihazları alarak ciddi bir maliyet tasarrufu sağlamış oldu. Yani düşük maliyetle yüksek performans sunan bir teknoloji arıyorsanız, o dönemde PS3 biçilmiş kaftandı.

Ayrıca PS3’lerin ilk modelleri, “OtherOS” adı verilen özellik ile Linux işletim sistemini çalıştırabiliyordu. Böylelikle cihazlar, süper bir bilgisayarın parçası olarak kullanılabiliyordu. Ancak Sony bu özelliği kaldırdı ve projede kullanmayı planlayanlar için ciddi engel yarattı.

2015’te ise program sona erdirildi. Linux’un yanı sıra PlayStation 4’ün yaratılması da sorun oldu. Microsoft'un Xbox One'ıyla piyasaya sürülmesi, PS3’lerin donanımlarına kısıtlama getirmişti.

Hangi amaçlarla kullanıldı?

Condor Cluster; askerî simülasyonlar, radar sistemlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ tabanlı görüntü analizleri gibi ileri düzey projelerde kullanıldı.

Özellikle radar görüntülerinin işlenmesi konusunda büyük bir rol oynadı. PS3’ler, yoğun hesaplama gücü gerektiren görevlerde şaşırtıcı derecede başarılı oldu ve bilimsel araştırmalarda da yer aldı.

Teknoloji dünyasının yaratıcı düşünceye açık olduğunu kanıtlayan bu olay ile aslında PlayStation 3, tarihin en ilginç askerî projelerinin birinin başrol oyuncusu oldu.

Bunları da inceleyebilirsiniz: