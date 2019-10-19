Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’e ait firmalardan Wing, “Amerika’nın ilk” ticari drone taşımacılık hizmetini vermeye başladıklarını açıkladı. Hizmet ilk olarak Virginia eyaletinde kullanılmaya başlandı.

ABD’de drone ile taşımacılık yapılması fikri aslında çok uzun zamandır var olan bir fikir. Tabii temel projeleri ilk olarak askeri firmalar mühimmat taşımak ve çatışma bölgelerinde taktiksel avantajı ellerinde tutmak için uzun süre sivil halkın ve ticari işletmelerin kullanımına açmadıkları için drone ile havacılık hizmetinin başlangıcı 20 yıldan uzun sürdü.

Evde otururken kargomuzun otonom drone ile balkonlarımıza ya da kapımıza gelmesine daha yıllar var. Yine de küçük bir bölgede de olsa drone teslimat hizmeti insanların hayatına girmiş durumda.

Alphabet’in alt firmalarından olan Wing, Hava Taşımacılık Sertifikası adlı sertifikayı aldıktan sonra çalışmalarına başladı. Federal Havacılık İdaresi’nin verdiği izin firmaya insansız araçlar ile çeşitli evlere kargo götürebiliyor.

Wing’e göre bu hizmet, Amerika’nın ilk gerçek drone teslimat servisi oldu. Şimdilik hizmet yalnızca Virginia eyaletinde yer alan Christiansburg şehrinde geçerli olsa da bu başlangıç bir ilk adım olarak görülüyor.

Elbette Wing’in kendisi bir kargo firması, satıcının kendisi değil. Bu nedenle de yerel satıcılardan Sugar Mahnolina ve Walgreens ile ürün teslimatı için anlaştılar. Firma ayrıca FedEx Express ile 'zamanlanmış kargoların teslimatı' için anlaştığını açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre dronelar, bir müşteri sipariş verdikten birkaç dakika sonra yola çıkmaya hazır hale geliyor ve paketi belirtilen adrese nazikçe bırakıyor. Yani kullanıcılar kargolarını istediği yere getirtebiliyor.

Wing, hizmetin olumlu geri dönüşleriyle ilgili açıklamaları da bültenine dahil etti. Kullanıcılardan gelen yorumlarda farklı amaçlara sahip kargoların sorunsuz teslim edildiği anlatılıyor.