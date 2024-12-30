Rusya ve ABD arasındaki mesafenin oldukça uzun olduğunu biliyoruz. Peki aslında aralarındaki bu mesafe, yürüyerek geçilecek kadar kısa desek?

Biri Rusya’ya, diğeri de ABD’ye ait Diomede Adaları’nın arasındaki mesafe, yalnızca 3,8 kilometre. Ancak zaman farkını ne siz sorun ne de biz söyleyelim!

Karşıdan bakıldığında bile görülen bu adalarda zaman farkı 20 saat! Üstelik karşıya baktığınızda “yarını” görebiliyorsunuz. İyi ama nasıl?

Diomede Adaları, Bering Boğazı’nın ortasında yer alıyor.

İki adanın da birbirlerine uzaklığı 3,8 km olmasına rağmen zaman farkı oldukça fazla. İki ayrı adalardan Büyük Diomede, Rusya’ya bağlıyken; Küçük Diomede ise ABD’nin Alaska eyaletine bağlı. Bu iki ada da ABD ve Rusya arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Peki bu adalarda zaman farkı neden bu kadar fazla?

Küçük Diomede’den Büyük Diomede’ye bakarsanız, yarını görmüş oluyorsunuz. Ya da tam tersi konuma geçtiğinizde dünü. Sebebi ise tarih çizgisinin bu iki adanın ortasından geçmesi!

Bu adalara ulaşan ilk kâşif Semyon Dezhnyov’du.

Daha sonrasında adanın keşfi ise oldukça kolay olacaktı, 17. yüzyıldan sonra herkes, Rusya ve ABD’nin bu “kısa” sınırını keşfetti. Kış aylarında Bering Boğazı’nın yoğun şekilde donduğu biliniyor. Özellikle bu dönemde, bölgede kalın bir buz tabakası oluştuğunda, adalar arasında yürüyerek karşı adaya geçmek mümkün.

İşte, Rusya ve ABD arasındaki mesafeyi kısaltarak yürüme mesafesine getiren o olay da burada gerçekleşmiş oluyor. Ancak her yıl buz tabakasının kalınlığı değişkenlik gösteriyor. Hava, -40 dereceleri bulduğu için yolculuk zannedildiği kadar kolay olmuyor.

Üstelik hukuki engeller de var.

Yani elini kolunu sallayarak adalar arasında geçiş yapmak ne yazık ki yasak. Rusya ve ABD arasındaki bu sınırdan “izinsiz” geçiş yasadışı kabul ediliyor. Rusya’ya ait olan Büyük Diomede Adası, askeri bölge statüsünde olduğu için, sivil halkın adaya girişi de yasaklanmış durumda. ABD’ye ait adada ise Eskimo olarak bildiğimiz topluluktan yaklaşık 80-100 kişi yaşıyor.

Daha önceden, buz tutan suyun üzerinden yürüyerek karşı adaya geçenler de yok değil. 1987’de uzun mesafe yüzücüsü Lynne Cox, boğazı yüzerek geçmişti. Buz gibi suda yüzmesi ise hem Rusya hem de ABD hükûmetleri için “barışın simgesi” kabul edildi.

Siz bu adaları biliyor muydunuz?

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