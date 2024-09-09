ABD'deki yollarda, tabelalara baktığınızda birbirinden farklı yazı tipleri görebilirsiniz. Peki bu küçük detayın sebebi ne?

Türkiye’deki yol tabelalarını düşünün. Yazı tipi standarttır, sadece arka planlarındaki renkler ve işaretler değişebilir.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yol tabelalarında, iki farklı yazı tipi kullanılıyor ve bunun, güvenlik amaçlı sebepleri var. Neler olduğuna bir bakalım.

Yol güvenliğini artırmak için iki farklı yazı tipi kullanılıyor.

Sol: Highway Gothic / Sağ: Clearview

ABD kara yollarında, farklı yol türleri ve hız limitlerine uyum sağlamak için iki farklı yazı tipi var. "Highway Gothic", 1948’den beri, daha yüksek hızlarda okunabilirliği artırmak amacıyla otoyollarda kullanıyor. Mesela bir çıkış veya dinlenme durağı arıyorsanız, büyük olasılıkla “Highway Gothic” yazı tipini göreceksiniz.

"Clearview" daha modern, okunaklı ve özellikle daha uzun mesafelerden rahatça okunabilmesi için tercih ediliyor. Daha ince harf çizgileri ve genişletilmiş harf aralıkları sayesinde gece görüşünü de iyileştiriyor.

“Clearview”, “Highway Gothic”te ortaya çıkan problemleri çözmek için kullanılmaya başlandı.

“Highway Gothic”in harfleri biraz daha kalın ve sıkışıktı. Ayrıca geceleri “halasyon” denilen durum ortaya çıkıyordu ve yukarıdaki gif'te gördüğünüz gibi harfler birbirine giriyordu.

1990’larda ortaya çıkan “Clearview”, harflerin boşlukları genişletilerek “Highway Gothic”ten kaynaklanan bu sorunları gidermek için bulundu ve 2004 senesinde ABD Karayolları tarafından onaylandı.

Özetle bu iki farklı yazı tipi, sürücülerin yol işaretlerini hızlı ve doğru bir şekilde anlayabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış. Böylece, kara yolu güvenliği artırılarak, kazaların önlenmesi hedeflenmiş.

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