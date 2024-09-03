Neredeyse her ülkenin kendine ait bir hava yolu şirketi bulunuyor. Kendi kültürlerini, ülkenin bayrağını ve değerlerini uçuşlarına yansıtan bu hava yolu şirketlerine bakınca “Amerika’nın hayli hayli vardır!” diye düşünüyoruz.

Ancak maalesef yanılıyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin kendine ait ulusal bir hava yolu yok!

Bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Bir hava yolunun temsil ettiği değerler ve uluslararası tanınırlığı önem kazanır.

Neredeyse birçok ülkenin kendine ait bir ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu bulunuyor. Fakat bu durum Amerika’da sanıldığı gibi değil. Havacılık endüstrisinin en gelişmiş bölgelerinden birisi olan Amerika’da böyle bir hava yolunun olmaması gerçekten de biraz enteresan.

American Airlines ve United Airlines'ın olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ikisi de Amerika’nın ulusal hava yolu olarak kabul edilmiyor.

Ulusal bayrak taşıyıcı hava yolları, ait oldukları ülkenin bayrağının renklerini, kültürel izlerini ve o ülkenin misafirperverliğini yansıtıyor.

Mesela Türk Hava Yolları, 1933'te kurulduktan sonra devlet destekli olarak büyüdü ve 2006’da halka açıldı. Şu anda devlet desteği ile devam ediyor. Türk Hava Yolları, ülkemizin milli bayrak taşıyıcı misyonunu sürdürürken, uluslararası alanda da ülkemizi temsil eden bir hava yolu olarak önemli bir rol oynuyor.

Aynı şekilde birçok ülke böyle örnekler taşıyor. Peki ya Amerika?

Amerika Birleşik Devletleri’nde durum biraz farklı.

ABD’nin havacılık tarihinde, Pan Am Hava Yolları, 1927’den 1991’e kadar Amerika’nın gayri resmi bayrak taşıyıcısı olarak kabul edildi. Pan Am, uluslararası havacılığın öncüsü oldu ve sektörde birçok yeniliğe imza attı.

Ancak, 1978’deki hava yolu deregülasyonu ile ABD hükûmeti, rekabetçi bir pazar oluşturmayı ve tek bir bayrak taşıyıcı yerine bir dizi yerli hava yolu desteklemeyi tercih etti. Bu durum, Pan Am’ın iflasına ve diğer hava yollarının yükselmesine neden oldu.

Bugün ABD’de, American Airlines, Delta ve United gibi büyük hava yolları, ülkenin gayri resmi bayrak taşıyıcıları olarak kabul edilse de hükûmet bu hava yollarına doğrudan fon sağlamıyor.

ABD, bir milli hava yolu yerine birçok hava yolunun oluşturduğu dinamik ve rekabetçi bir havacılık pazarını benimsiyor. Bu da havacılığın kapitalist doğası gereği, hava yolları arasında sıkı bir rekabeti ve sürekli bir gelişim sürecini beraberinde getiriyor.

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