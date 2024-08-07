2018 yılında, ABD'nin Doğu Yakası’ndan Çin'e uçan tüm büyük ABD havayolu şirketleri, dolup taşan uçuşlarla hizmet veriyordu. Ancak günümüzde bu bağlantılar tamamen kesildi. Peki, neden?

Daha önce New York'tan Şangay veya Pekin'e doğrudan uçmak oldukça sıradandı. Ama artık bu mümkün değil.

Bu değişikliğin ardındaki sebepleri öğrendiğinizde, gerçekten hak vereceksiniz...

Her şey 2022 yılında değişti.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yla girdiği savaş, batı ülkelerinin Rus uçaklarını hava sahalarından menetmesiyle sonuçlandı. Buna karşılık olarak Rusya da Avrupa ve ABD hava yollarının kendi hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Bu durum, Asya'ya uçan ABD hava yollarının rotalarını tamamen değiştirmesine neden oldu. Aslında çok da yeni bir şey olduğu söylenemez, Sovyetler Birliği döneminde de neredeyse tüm yabancı hava yolları, Sovyet hava sahasına giremezdi.

Yanlışlıkla Sovyet hava sahasına giren uçaklar, 1983'te Kore Hava Yolları'nın 007 sefer sayılı uçuşunun vurulması gibi trajik sonuçlarla karşılaştı.

ABD hava yolları, Çin'e uçarken Rus hava sahasını kullanamadıklarından, alternatif rotalar kullanmak zorunda kalıyorlar.

Rotalar da uçuş sürelerini uzatıyor ve operasyon maliyetlerini artırıyor. Özellikle New York gibi Doğu Yakası destinasyonlarından uçan uçaklar, en doğrudan rotada geniş Sibirya bölgelerini geçer.

New York gibi şehirlerden Çin'e yapılan uçuşlar, daha önce hiç olmadığı kadar pahalı hâle geldi. Çin hava yolları, Rus hava sahasını kullanmaya devam edebildikleri için uçuşlarını normal şekilde sürdürebiliyorlar.

Bu da Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines ve XiamenAir gibi hava yollarının ABD'ye daha hızlı ve daha düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştirmesini sağlıyor.

ABD'nin batı yakasından yapılan uçuşlarda durum farklı.

Örneğin, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan (SFO) Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı'na (PVG) yapılan uçuşlar, Rus hava sahasını çok az kullanıyor ve bu nedenle maliyetler daha dengeli.

Ancak Doğu Yakası'ndan yapılan uçuşlarda Çin hava yolları büyük bir avantaj sağlıyor. Daha pahalı ve daha uzun süren bir uçuşu kim tercih eder ki? Ayrıca Doğu Yakası'ndan uçan Çin hava yolları, Çin içinde hızlı ve kolay bağlantılar sunabiliyor ki bu da ABD hava yollarının sunamayacağı bir avantaj.

Hava sahası kısıtlamalarının gevşemesi gibi bir faktör dışında, New York gibi şehirlerden Pekin veya Şangay'a yapılan uçuşların yakın zamanda yeniden başlaması pek olası görünmüyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: