ABD’de Şaşırtan Uyarı: Joker Gotham City’de Görüldü

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan vatandaşlar, güne Joker’in Gotham’da görüldüğünü belirten bir uyarı mesajıyla başladı. Mesajın kaynağı ise çok geçmeden anlaşıldı.

DC çizgi roman evrenin ve hatta bütün çizgi roman evrenlerinin belki de en popüler kötü adamı olan Joker, pek çok insanın favori kötü adamı olmayı başarmıştı. 1980’lerden günümüze kadar hem pek çok Batman filminde kara şövalyenin düşmanı olarak ortaya çıkan hem de 2019 yılında kendi solo filmiyle tekrar dikkat çeken Joker karakteri, bu kez ilginç bir olaya konu olmayı başardı.

ABD’de bir polis teşkilatı, acil durumlarda kullanılan test mesajı özelliğini denemek isterken yanlışlıkla Joker’in Gotham Cirty’de görüldüğüne dair bir mesaj yayınladı. Bunu gören bazı vatandaşlar şaşırırken bazıları ise bu durumu sosyal medyada paylaştı.

Joker, Gotham City’de

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşanan olayda Missouri Eyaleti Otoban Devriyesi ekiplerinin yanlışlıkla gönderdikleri test mesajında, 1989 yapımı Batman filminde Joker’in kullandığı mor ve yeşil renkli 1978 model Dodge 3700 GT’ün Gotham City’de görüldüğü yazıyordu. Otoban Devriyesi genel merkezi, daha sonra Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada gönderilen bildirimin bir test mesajı olduğunu ve herhangi bir acil durum olmadığını söyledi.

Pek çoğumuza garip gelen bu olay aslında ABD’nin çeşitli bölgelerinde yaşayanlar için oldukça sıradanlaşmış bir durum haline geldi. Geçtiğimiz yıl Teksas’da yine benzer bir test mesajı gönderilmişti. Mesajda ünlü korku filmi karakteri katil bebek Chucky’nin kocaman bir bıçakla oğlunu rehin aldığı yazıyordu.

Tabii ki bu film göndermesi içeren uyarıların dışında korkutan yanlış uyarılar da yapılmıtı. 2018 yılında Hawaii eyaletindeki vatandaşlar, bir balistik füzenin kendilerine doğru geldiğini ve saklanmaları gerektiğini belirten bir uyarı mesajı almıştı. Paniğe kapılan halk, belediye başkanının geç kalan açıklamasının ardından sakin bir nefes almıştı.

İşte uyarıya gelen bazı tepkiler

En azından artık Batman'in Missouri'de yaşadığını biliyorsunuz.

Bu uyarıyı aldım ama endişelenmedim. Batman'in ilgileneceğini biliyordum.

Joker gerçek, tekrar ediyorum Joker gerçek.

Joker gerçek,biliyordummm.