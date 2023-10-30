ABD hükûmeti, yapay zekâ teknolojilerinin yasal sınırlarını belirlemek için ilk somut adımı attı. ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekâ şirketlerini bağlayan bir kararname imzaladı.

Bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte yeni teknolojilerin düzenlenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Özellikle son dönemin gözde teknolojilerinden olan üretken yapay zekâlar, şimdilik pek bir genel düzenlemeye sahip değil. Geliştiricilerin getirdiği düzenlemeler bu konuda ana temel kuralları oluşturuyordu. ABD Başkanı Joe Biden, açıkladığı yeni kararname ile bazı temeller oluşturmayı planlıyor.

Yayımlanan kararnamenin temelde birkaç amacı bulunuyor. Bu amaçlar yapay zekâ güvenliği ve gizliliğinde yeni standartlar oluşturmak, mahremiyeti korumak, eşitlik ve sivil hakları ilerletmek, tüketicileri, öğrencileri ve rekabeti korumak, yapay zekâ alanında ABD liderliğini ilerletmek ve hükümette sorumlu ve verimli teknoloji kullanımından emin olmak olarak gösterildi.

İşte ABD'nin yapay zekâ için oluşturduğu temeller:

Yapay zekâ güvenliği ve koruması için yeni standartlar:

En güçlü yapay zekâ sistemlerinin geliştiricilerinin, güvenlik testi sonuçlarını ve diğer kritik bilgileri ABD hükûmeti ile paylaşması gerekecek.

gerekecek. Standartların, araçların ve testlerin geliştirilmesine ve yapay zekâ sistemlerinin güvenli, korumalı ve güvenilir olduğundan emin olmaya yardımcı olunacak.

olduğundan emin olmaya yardımcı olunacak. Yapay zekâ kullanılarak tehlikeli biyolojik materyallerin mühendisliğine karşı koruma oluşturulacak.

koruma oluşturulacak. Tüketicinin, yapay zekâ aracılığıyla dolandırıcılık ve kandırmalara karşı korunması için test süreçleri oluşturulacak.

korunması için test süreçleri oluşturulacak. Yapay zekâ araçlarının kritik yazılımlarda açıkları bulup gidermesi için gelişmiş siber güvenlik programının kurulacak.

açıkları bulup gidermesi için gelişmiş siber güvenlik programının kurulacak. Yapay zekâ güvenliği ve gizliliği için ileri aksiyonları düzenleyen bir Ulusal Güvenlik Politikası geliştirilecek.

Mahremiyetin korunması

Mahremiyeti koruyacak tekniklerin geliştirilmesi ve bunların hükûmet tarafından desteklenmesi .

. Mahremiyeti koruyacak teknolojilerin geliştirilmesi .

. Var olan bilginin nasıl toplandığının ve kullanıldığının değerlendirilmesi.

değerlendirilmesi. Hükûmet yetkililerinin, denetleme için rehberlerle eğitilmesi.

Eşitlik ve sivil haklarının ilerletilmesi

Algoritmik ayrımcılık ile ilgilenilmesi.

ayrımcılık ile ilgilenilmesi. Kişi ve kurumlar için rehberler oluşturulması.

Kriminal adalet sistemi ile adilliğin sağlanması.

Tüketiciler, hastalar ve öğrenciler için destekler

Sorumlu yapay zekâ kullanımının geliştirilmesi.

kullanımının geliştirilmesi. Yapay zekânın eğitimi dönüştürme potansiyelinin şekillendirilmesi.

Çalışanları destekleme

Yapay zekânın çalışanlar için zararlarının azaltılıp, faydalarının en üst seviyeye çıkarıldığı ilkelerin ve en iyi pratiklerin geliştirilmesi.

çıkarıldığı ilkelerin ve en iyi pratiklerin geliştirilmesi. Yapay zekânın çalışan pazarındaki potansiyel etkisinin raporlanması, iş gücünde yaşanabilecek sorunlara karşı hükûmet desteğini sağlamak amacıyla tespit ve çalışmaların yapılması.

İnovasyon ve rekabetin desteklenmesi

Yapay zekâ araştırmalarının hızlandırılması .

. Açık, adil ve rekabetçi yapay zekâ ekosisteminin desteklenmesi.

yapay zekâ ekosisteminin desteklenmesi. Yapay zekâ üzerine çalışan nitelikli iş gücünün korunması.

korunması. Çok uluslu çalışmalar yapılması.

Bu kararname ABD'de imzalanmış olsa da tüm dünyayı ilgilendiriyor!

Anlattıklarımızın ABD özelinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira şu ana kadar yapay zekâ teknolojilerine yönelik bir yasal düzenleme yapılmadı. Daha doğrusu, yapılamadı. Çünkü uzmanlar, yapay zekâ teknolojilerine nasıl yaklaşılacağını tam olarak çözemiyorlar. Hatta Avrupa Birliği, sırf ortak bir noktada buluşulamadığı için yapay zekâ ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarını erteledi. Microsoft, Google ve OpenAI gibi yapay zekâ odaklı firmaların da ABD merkezli olması, ülkenin çizeceği yasal sınırların diğer ülkeler tarafından da benimseneceği anlamına geliyor. Her ülke, kendine göre değişiklikler yapıp, yapay zekânın yasal çerçevesini oluşturacaktır.

ABD hükûmeti, bu kararname için Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi isimlerin katıldığı toplantılar gerçekleştirdi!